Латвийские клубы узнали своих соперников в еврокубках

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2025/2026 чемпион Латвии RFS сыграет с "Левадией" из Таллинна, которая является чемпионом Эстонии.

Первая игра пройдет 8/9 июля в Эстонии, ответная - 15/16 июля в Риге.

Победитель этого противостояния выйдет во второй раунд квалификации, а проигравшая команда попадет в чемпионскую сетку квалификации Лиги конференций.

В прошлом сезоне "Левадия" впервые с 2021 года стала чемпионом Эстонии, а также вышла в финал Кубка Эстонии, где потерпела поражение.

Первый отборочный раунд Лиги чемпионов 2025/2026 :

"Жальгирис" (Литва) - "Спартанс" (Мальта)

КУПС (Финляндия) - "Милсами" (Молдова)

"Нью-Сэйнтс" (Уэльс) - "Шкендия" (Македония)

"Иберия" (Грузия) - "Мальме" (Швеция)

"Левадия" (Эстония) - RFS (Латвия)

"Дрита" (Косово) - "Дифферданж" (Люксембург)

"Викингур" (Фареры) - "Линкольн" (Гибралтар)

"Эгнатия" (Албания) - "Брейдаблик" (Исландия)

"Шелбурн" (Ирландия) - "Линфилд" (Северная Ирландия)

"ФКСБ" (Румыния) - "Интер" (Андорра)

"Виртус" (Сан-Марино) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

"Любляна" (Словения) - "Кайрат" (Казахстан)

"Ноа" (Армения) - "Будучность" (Черногория)

"Лудогорец" (Болгария) - "Динамо-Минск" (Беларусь)

Также в Швейцарии состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций.

Дебютант еврокубков "Даугавпилс" в первом раунде Лиги конференций встретится с вице-чемпионом Албании "Влазнией", а "Ауда" начнет свою квалификационную кампанию против североирландского вице-чемпиона - клуба "Ларн".

Матчи первого раунда отборочного турнира запланированы на 10 и 17 июля. Латвийские команды проведут свои первые игры на выезде.

Победители выйдут во второй раунд квалификации, а для проигравших еврокубковый сезон завершится.

Вице-чемпион Латвии "Рига" начнет квалификацию Лиги конференций со второго раунда, жеребьевка которого запланирована на среду.