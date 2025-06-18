Латвийские клубы узнали своих соперников в еврокубках

17 июня в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций сезона 2025/2026, во время которой своих соперников узнали латвийские клубы.
В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2025/2026 чемпион Латвии RFS сыграет с "Левадией" из Таллинна, которая является чемпионом Эстонии.
Первая игра пройдет 8/9 июля в Эстонии, ответная - 15/16 июля в Риге.
Победитель этого противостояния выйдет во второй раунд квалификации, а проигравшая команда попадет в чемпионскую сетку квалификации Лиги конференций.
В прошлом сезоне "Левадия" впервые с 2021 года стала чемпионом Эстонии, а также вышла в финал Кубка Эстонии, где потерпела поражение.
Первый отборочный раунд Лиги чемпионов 2025/2026:
- "Жальгирис" (Литва) - "Спартанс" (Мальта)
- КУПС (Финляндия) - "Милсами" (Молдова)
- "Нью-Сэйнтс" (Уэльс) - "Шкендия" (Македония)
- "Иберия" (Грузия) - "Мальме" (Швеция)
- "Левадия" (Эстония) - RFS (Латвия)
- "Дрита" (Косово) - "Дифферданж" (Люксембург)
- "Викингур" (Фареры) - "Линкольн" (Гибралтар)
- "Эгнатия" (Албания) - "Брейдаблик" (Исландия)
- "Шелбурн" (Ирландия) - "Линфилд" (Северная Ирландия)
- "ФКСБ" (Румыния) - "Интер" (Андорра)
- "Виртус" (Сан-Марино) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина)
- "Любляна" (Словения) - "Кайрат" (Казахстан)
- "Ноа" (Армения) - "Будучность" (Черногория)
- "Лудогорец" (Болгария) - "Динамо-Минск" (Беларусь)
Также в Швейцарии состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций.
Дебютант еврокубков "Даугавпилс" в первом раунде Лиги конференций встретится с вице-чемпионом Албании "Влазнией", а "Ауда" начнет свою квалификационную кампанию против североирландского вице-чемпиона - клуба "Ларн".
Матчи первого раунда отборочного турнира запланированы на 10 и 17 июля. Латвийские команды проведут свои первые игры на выезде.
Победители выйдут во второй раунд квалификации, а для проигравших еврокубковый сезон завершится.
Вице-чемпион Латвии "Рига" начнет квалификацию Лиги конференций со второго раунда, жеребьевка которого запланирована на среду.
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