Shein или не Shein? Что за магазин открыли в центре Риги

В субботу, 14 июня, в центре Риги наконец состоялось громкое открытие магазина под вывеской Shein, вокруг которого возник невероятный ажиотаж. Тем не менее неясности до сих пор остались. Действительно ли этот магазин имеет отношение к знаменитому международному онлайн-ритейлеру быстрой моды? Или все же владельцы решили таким образом привлечь больше внимания и клиентов к новой торговой точке? TVNET+ попытался разобраться.
Хотя во многих медиа и соцсетях новый магазин описывался как торговая точка китайского ритейл-гиганта Shein, его название везде фигурирует как Shein Club, то есть немного отличается от всемирно известного бренда.
Напомним, еще до открытия магазина TVNET+ сообщал, что группа Shein выразила недоумение в связи с тем, что в Риге открывается якобы ее магазин, и пообещала принять "соответствующие меры".