Shein или не Shein? Что за магазин открыли в центре Риги

В субботу, 14 июня, в центре Риги наконец состоялось громкое открытие магазина под вывеской Shein, вокруг которого возник невероятный ажиотаж. Тем не менее неясности до сих пор остались. Действительно ли этот магазин имеет отношение к знаменитому международному онлайн-ритейлеру быстрой моды? Или все же владельцы решили таким образом привлечь больше внимания и клиентов к новой торговой точке? TVNET+ попытался разобраться.