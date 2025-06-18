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Как действуют энергокомпании, если клиент умер

Перевод: rus.tvnet.lv
Счета. Иллюстративные фото

В частном доме в Эргли проживала пожилая женщина, но из-за проблем со здоровьем она попала в больницу и там скончалась. Спустя некоторое время сосед, присматривавший за домом по поручению единственного сына умершей, извлек из почтового ящика письмо от энергокомпании. В письме говорилось, что договор на электроснабжение должен быть переоформлен в течение двух недель на лицо, имеющее на это законное основание, иначе подача электроэнергии будет прекращена. В данном случае договор переоформил сын.

Как происходит расторжение или переоформление договора, если клиент умер, а на его имя оформлены договоры на поставку электроэнергии и коммунальные услуги? Оказывается, поставщики услуг внимательно отслеживают изменения, получая данные или проверяя информацию в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP) о смерти клиента.

Эту тему для TVNET+ прокомментировали: директор по обслуживанию клиентов Elektrum Солвита Линде, руководитель сегмента частных клиентов Enefit Элза Рудзите, руководитель департамента домохозяйств Latvijas Gāze Диана Твича, компания Tet, руководитель отдела общественных связей и маркетинга SIA Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова и член правления управляющей компании HomeUp Гатис Розе.

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