Как действуют энергокомпании, если клиент умер

В частном доме в Эргли проживала пожилая женщина, но из-за проблем со здоровьем она попала в больницу и там скончалась. Спустя некоторое время сосед, присматривавший за домом по поручению единственного сына умершей, извлек из почтового ящика письмо от энергокомпании. В письме говорилось, что договор на электроснабжение должен быть переоформлен в течение двух недель на лицо, имеющее на это законное основание, иначе подача электроэнергии будет прекращена. В данном случае договор переоформил сын.