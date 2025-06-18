KNAB указывает на проблемы в латвийских спортивных федерациях

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) отмечает недостаточную прозрачность распределения и использования государственного финансирования спортивных организаций в Латвии. В связи с этим KNAB рекомендует получателям средств регулярно публиковать отчеты о расходовании средств.
Как сообщили агентству LETA в бюро, такая ситуация увеличивает риски того, что финансирование не распределяется в соответствии с основными направлениями спортивной политики и не используется добросовестно в интересах общества.
В соответствии с задачами, предусмотренными Планом мероприятий по предотвращению и борьбе с коррупцией на 2023-2025 годы, KNAB провел анализ коррупционных рисков в порядке распределения государственного бюджета спортивным организациям.
В анализе в основном использовались публичные источники информации, оценивалась общая доступность данных о распределении бюджетных средств в 2023 и 2024 годах, а также об их использовании спортивными организациями в 2023 году.
Согласно открытым данным, в 2023 году спортивным федерациям было выделено 17,9 млн евро из госбюджета. Федерации могут получать гранты из как минимум семи источников, а ключевую роль в процессе играет Министерство образования и науки (IZM), которое как самостоятельно выделяет часть средств, так и перераспределяет финансирование другим организациям, принимающим решения о предоставлении дотаций.
KNAB установил, что ответственные организации при распределении бюджетных средств руководствуются разными критериями, которые не всегда являются публичными и могут не соответствовать установленным приоритетам спортивной политики Латвии.
KNAB отмечает, что задачей IZM является разработка единых критериев распределения бюджета для спортивных федераций. Эти критерии должны учитывать приоритетные направления, а сам процесс выделения средств должен соответствовать специфике и тенденциям развития каждого вида спорта.
Анализ отчетов за 2023 год показал, что 91 федерация получила в виде дотаций фактически 16,4 млн евро. При этом 89% федераций не опубликовали или частично опубликовали отчеты о расходовании средств.
В ряде случаев финансирование из госбюджета неверно отражалось как "прочие доходы", а средства из разных источников указывались в одной категории отчета, что затрудняет прозрачность и отслеживание потока средств в спортивной сфере.
KNAB считает необходимым ввести обязательное требование к федерациям регулярно публиковать детализированные, структурированные и сопоставимые отчеты как о полученном финансировании, так и о его использовании.
Анализ также показал, что у 74% членов правлений спортивных федераций есть личные предпринимательские интересы или они совмещают должности, что создает риск конфликта интересов.
Кроме того, были выявлены возможные риски политического влияния и репутационные угрозы, что увеличивает вероятность принятия решений в личных интересах.
KNAB указывает, что в политике отрасли в качестве приоритета обозначены детско-юношеский спорт и массовый спорт, однако текущее распределение средств лишь частично соответствует этим целям.
Финансирование в спортивной отрасли остается непрозрачным, непредсказуемым и подвержено финансовой нестабильности. Отсутствие информации о дотациях, критериях распределения и получателях создает риски неэффективного использования средств.
Чтобы укрепить доверие общества, необходимо выработать единую, прозрачную и справедливую модель финансирования спорта.
KNAB подчеркивает, что восприятие коррупции обществом формируется не столько на основе личного опыта, сколько на основании общей картины прозрачности и подотчетности государственного управления.
Для повышения доверия к публичному сектору KNAB призывает ответственные организации устранить неясности в процедурах распределения бюджета, сделать прозрачными финансовые потоки и другие аспекты, которые могут вызвать сомнения в добросовестности участников процесса.
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