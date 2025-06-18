KNAB указывает на проблемы в латвийских спортивных федерациях

KNAB отмечает, что задачей IZM является разработка единых критериев распределения бюджета для спортивных федераций. Эти критерии должны учитывать приоритетные направления, а сам процесс выделения средств должен соответствовать специфике и тенденциям развития каждого вида спорта.

Анализ отчетов за 2023 год показал, что 91 федерация получила в виде дотаций фактически 16,4 млн евро. При этом 89% федераций не опубликовали или частично опубликовали отчеты о расходовании средств.

В ряде случаев финансирование из госбюджета неверно отражалось как "прочие доходы", а средства из разных источников указывались в одной категории отчета, что затрудняет прозрачность и отслеживание потока средств в спортивной сфере.

KNAB считает необходимым ввести обязательное требование к федерациям регулярно публиковать детализированные, структурированные и сопоставимые отчеты как о полученном финансировании, так и о его использовании.

Анализ также показал, что у 74% членов правлений спортивных федераций есть личные предпринимательские интересы или они совмещают должности, что создает риск конфликта интересов.

Кроме того, были выявлены возможные риски политического влияния и репутационные угрозы, что увеличивает вероятность принятия решений в личных интересах.

KNAB указывает, что в политике отрасли в качестве приоритета обозначены детско-юношеский спорт и массовый спорт, однако текущее распределение средств лишь частично соответствует этим целям.

Финансирование в спортивной отрасли остается непрозрачным, непредсказуемым и подвержено финансовой нестабильности. Отсутствие информации о дотациях, критериях распределения и получателях создает риски неэффективного использования средств.

Чтобы укрепить доверие общества, необходимо выработать единую, прозрачную и справедливую модель финансирования спорта.

KNAB подчеркивает, что восприятие коррупции обществом формируется не столько на основе личного опыта, сколько на основании общей картины прозрачности и подотчетности государственного управления.

Для повышения доверия к публичному сектору KNAB призывает ответственные организации устранить неясности в процедурах распределения бюджета, сделать прозрачными финансовые потоки и другие аспекты, которые могут вызвать сомнения в добросовестности участников процесса.