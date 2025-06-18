США заблокировали принятие совместного заявления "Большой семерки" (G7) по Украине, в котором предполагалось осудить Россию, сообщил во вторник представитель Канады, которая принимает саммит G7.
США выступили против осуждения России, обосновав свое решение желанием сохранить роль посредника в переговорах с Россией о прекращении войны в Украине.
"По сути, никакого заявления нет, потому что американцы хотели его смягчить", - сказал чиновник на условиях анонимности.
Премьер-министр Канады Марк Карни выступит с заявлением по Украине от имени принимающей саммит стороны, а не от имени всех лидеров G7, добавил чиновник.
Во вторник, 17 июня, лидеры стран G7 на саммите в Канаде пообещали новый пакет поддержки Украине уже после того, как Трамп покинул встречу.
У Дональда Трампа напряженные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагалось, что он проведет с ним личную встречу на саммите, однако Трамп покинул саммит раньше времени, в понедельник, чтобы вернуться в Вашингтон из-за конфликта между Израилем и Ираном.
Зеленский прибыл на саммит G7 после того, как в результате удара российских дронов и ракет по Киеву в ночь на вторник погибли более десяти человек.
Премьер-министр Канады Марк Карни встретил Зеленского и объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму два миллиарда канадских долларов (1,28 миллиарда евро), в том числе о поставках дронов и вертолетов.
"Это подчеркивает, насколько важна полная солидарность с Украиной", - заявил Карни, призвав к "максимальному давлению на Россию".
Канада также присоединилась к решению Великобритании усилить санкции против судов так называемого "теневого флота" России, используемых для обхода международных санкций против экспорта российской нефти.
Великобритания заявила о намерении усилить экономическое давление, чтобы продемонстрировать российскому диктатору Владимиру Путину, что ему выгоднее закончить войну.
"Эти санкции наносят удар прямо в сердце путинской военной машины, ограничивая ее способность продолжать варварскую войну в Украине", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Зеленский сказал, что новая атака России - это "огромная трагедия" для украинских семей и наглядный пример необходимости поддержки со стороны союзников.
"Важно, чтобы наши солдаты были сильными на поле боя, чтобы сохранять силу до того момента, когда Россия будет готова к мирным переговорам", - сказал Зеленский. "Мы готовы к переговорам о мире - к безусловному перемирию. Для этого нам нужно давление".
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Путина в том, что он воспользовался тем, что внимание было сосредоточено на Ближнем Востоке, чтобы нанести удар по Киеву. "Это демонстрирует полный цинизм Путина", - заявил Макрон журналистам на саммите.
G7, в которую входят США, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и Германия, провела первый саммит после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.
"Очевидно, что после отъезда Трампа обсуждения могут стать немного легче, но они теряют в эффективности, когда самая сильная страна отсутствует", - отметил дипломат одной из стран G7, пожелавший остаться неназванным.
Галерея: Саммит стран G7
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