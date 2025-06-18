"Это подчеркивает, насколько важна полная солидарность с Украиной", - заявил Карни, призвав к "максимальному давлению на Россию".

Канада также присоединилась к решению Великобритании усилить санкции против судов так называемого "теневого флота" России, используемых для обхода международных санкций против экспорта российской нефти.

Великобритания заявила о намерении усилить экономическое давление, чтобы продемонстрировать российскому диктатору Владимиру Путину, что ему выгоднее закончить войну.

"Эти санкции наносят удар прямо в сердце путинской военной машины, ограничивая ее способность продолжать варварскую войну в Украине", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Зеленский сказал, что новая атака России - это "огромная трагедия" для украинских семей и наглядный пример необходимости поддержки со стороны союзников.

"Важно, чтобы наши солдаты были сильными на поле боя, чтобы сохранять силу до того момента, когда Россия будет готова к мирным переговорам", - сказал Зеленский. "Мы готовы к переговорам о мире - к безусловному перемирию. Для этого нам нужно давление".

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Путина в том, что он воспользовался тем, что внимание было сосредоточено на Ближнем Востоке, чтобы нанести удар по Киеву. "Это демонстрирует полный цинизм Путина", - заявил Макрон журналистам на саммите.

G7, в которую входят США, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и Германия, провела первый саммит после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

"Очевидно, что после отъезда Трампа обсуждения могут стать немного легче, но они теряют в эффективности, когда самая сильная страна отсутствует", - отметил дипломат одной из стран G7, пожелавший остаться неназванным.

Галерея: Саммит стран G7