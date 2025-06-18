ВИДЕО Балинскис и "Флорида" второй раз подряд выиграли Кубок Стэнли

В шестом матче финальной серии "Флорида" у себя дома обыграла "Эдмонтон Ойлерз" со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) и довела счёт в серии до четырёх побед - 4-2.

В шестой игре четыре из пяти голов "Флориды" забил Сэм Райнхарт, а ещё один гол на счету Мэттью Ткачака. Единственный гол у "Эдмонтона" забил Василий Подколзин.

Uvis Balinskis otro gadu pēc kārtas ceļ Stenlija kausu! 🇱🇻🇱🇻🇱🇻 pic.twitter.com/Qv1MAfxe7R — NHL Latvija (@Latvija_NHL) June 18, 2025

Нападающий "Флориды" Сэм Беннетт стал обладателем приза "Конн Смайт Трофи" по итогам плей-офф НХЛ в сезоне-2024/25. Трофей вручается самому ценному игроку плей-офф.

28-летний канадец провел 23 матча в розыгрыше плей-офф и набрал 22 (15+7) очка при полезности "+6". Он стал лучшим снайпером турнира, а в финальной серии записал на свой счет 5 шайб.

Балинскис не играл в Кубке Стэнли в своем первом сезоне в НХЛ в прошлом году, но в этом сезоне он принял участие в пяти играх и забил один гол, а также набрал положительный коэффициент эффективности "+4". В регулярном сезоне латвийский защитник набрал 18 очков (4+14) в 76 играх и отрицательный коэффициент эффективности "-7".

"Флорида" вышла в финал третий год подряд. В 2023 году они проиграли "Вегас Голден Найтс", а в прошлом сезоне победили "Эдмонтон" со счетом 4-3 в финале Кубка Стэнли, впервые в истории клуба выиграв титул.