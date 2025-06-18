Роналду сделал сюрприз Трампу в его день рождения

Роналду подарил американскому лидеру футболку сборной Португалии со своим именем и номером, на которой было написано: "Президенту Дональду Дж. Трампу, играющему за мир".

Несколько фотографий подарка были опубликованы в социальных сетях. Президент США отметил свой 79-й день рождения 14 июня.

‼ Cristiano Ronaldo has personally sent a signed shirt for United States president Donald Trump.



"To President Donald J. Trump, playing for peace” 🇵🇹🇺🇸 pic.twitter.com/XxrrqqoCzq — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) June 17, 2025

Совсем недавно, в начале июня, Роналду помог сборной Португалии выиграть Лигу наций УЕФА. Португальцы победили в финале Испанию по пенальти. Хотя вокруг 40-летнего футболиста уже несколько недель ходили разные слухи, на послематчевой пресс-конференции он заявил, что никаких кардинальных изменений в его карьере не предвидится, по крайней мере пока.

"Будущее? Ничего не изменится. "Аль-Наср"? Да", - сказал он.

Португальский нападающий перешел в саудовский клуб в конце 2022 года.

Несмотря на то, что Роналду уже не в такой хорошей физической форме, как раньше, он по-прежнему конкурентоспособен на самом высоком уровне. На данный момент он забил 74 гола в 77 матчах за "Аль-Наср".

В прошлом сезоне Роналду второй год подряд стал лучшим бомбардиром Лиги Саудовской Аравии, забив 25 голов.