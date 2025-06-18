Экономика регионов Латвии: какие самоуправления успешны, а какие - нет

Экономист также представил данные о том, в каких самоуправлениях за прошедшее десятилетие был зафиксирован наибольший рост зарплат на экспортных предприятиях в пересчете на одного жителя.

В лесной отрасли (лесное хозяйство и деревообработка) на первом месте Смилтенский край, за ним следуют Сигулдский и Вентспилсский края. В отраслях инженерии (металлообработка, машиностроение и электроника) лидирует Ливанский край, далее идут Марупский край и Лиепая. В производстве продуктов питания и напитков лидирует Адажский край, за ним следуют Добельский край и Резекне.

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Страутиньш пояснил, что в данных исследования также прослеживаются относительные успехи отдельных подотраслей. Так, производители фанеры и шпона за последние два года показали значительно лучшие результаты, чем деревообработка в целом - это помогло добиться хороших показателей Екабпилсу.

В то же время прошлый год оказался неудачным для ранее стремительно развивавшегося в течение десятилетия производства изделий из клееной древесины, особенно столярных изделий и модульных домов. Это негативно повлияло на результаты Валмиерского и Лимбажского краев.

Прошлый год в целом был слабым для отраслей, связанных с металлами, однако даже здесь специализирующейся на таких отраслях Лиепае удалось немного превзойти средний по стране показатель.