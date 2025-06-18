Экономика регионов Латвии: какие самоуправления успешны, а какие - нет

Обнародовано ежегодное исследование экономики регионов Латвии - какие самоуправления добились успеха в экономическом плане как за прошлый год, так и в более долгосрочной перспективе.
В прошлом году благодаря успешному привлечению инвестиций, а также ранее проделанной работе по увеличению производственных мощностей наибольший экономический рост в Латвии продемонстрировали Смилтенский и Алуксненский края, заявил экономист банка Luminor Петерис Страутиньш, представляя исследование экономики регионов.
Он рассказал, что общий рост в прошлом году был медленным по сравнению с показателями предыдущего десятилетия. В кризис попали отрасли, которые обычно считались в Латвии надежными локомотивами роста - сократился экспорт бизнес-услуг, снизился объем производства в отраслях металлообработки и машиностроения.
По словам Страутиньша, примеры отдельных регионов показывают, что даже в неблагоприятных рыночных условиях активные действия и целенаправленная политика развития способны ослабить негативное влияние и обеспечить экономический рост.
Экономика городов и краев Латвии различается, поэтому на ее сравнительные показатели влияет динамика рынков сбыта ведущих отраслей. Страутиньш отметил, что были самоуправления, которым удалось обеспечить рост, несмотря на общее замедление экономического развития.
Наибольший рост в прошлом году продемонстрировал Смилтенский край - несмотря на сильную зависимость от лесной отрасли, для которой прошлый год был средним, этот регион показал значительный рост. Двукратно выше среднего темпа роста оказался и Алуксненский край, экономика которого также базируется на лесной отрасли. По словам Страутиньша, оба края успешно привлекали инвестиции, а также продолжили извлекать плоды усилий прошлых лет - наращивания производственных мощностей и создания новых продуктов.
Экономист также представил данные о том, в каких самоуправлениях за прошедшее десятилетие был зафиксирован наибольший рост зарплат на экспортных предприятиях в пересчете на одного жителя.
В лесной отрасли (лесное хозяйство и деревообработка) на первом месте Смилтенский край, за ним следуют Сигулдский и Вентспилсский края. В отраслях инженерии (металлообработка, машиностроение и электроника) лидирует Ливанский край, далее идут Марупский край и Лиепая. В производстве продуктов питания и напитков лидирует Адажский край, за ним следуют Добельский край и Резекне.
Страутиньш пояснил, что в данных исследования также прослеживаются относительные успехи отдельных подотраслей. Так, производители фанеры и шпона за последние два года показали значительно лучшие результаты, чем деревообработка в целом - это помогло добиться хороших показателей Екабпилсу.
В то же время прошлый год оказался неудачным для ранее стремительно развивавшегося в течение десятилетия производства изделий из клееной древесины, особенно столярных изделий и модульных домов. Это негативно повлияло на результаты Валмиерского и Лимбажского краев.
Прошлый год в целом был слабым для отраслей, связанных с металлами, однако даже здесь специализирующейся на таких отраслях Лиепае удалось немного превзойти средний по стране показатель.
Влияние низкого внешнего спроса было компенсировано новыми производствами и продолжающимся привлечением инвесторов. В то же время влияние кризиса в инженерных отраслях особенно ярко отразилось на результатах Вентспилса и Даугавпилса, где ситуацию дополнительно усугубил спад в транспортной отрасли.
По словам Страутиньша, успешной в прошлом году оказалась пищевая отрасль, что позволило показать хорошие результаты Баускому и Адажскому краям. В этих регионах местную экономику в значительной степени поддержали увеличение мощностей новых фабрик и строительство новых производств.
Среди регионов наиболее успешным в прошлом году был Земгальский. Как пояснил Страутиньш, этому способствовали как хорошие результаты восточной части Земгале (Екабпилс и Айзкраукле) в деревообработке, так и уже упомянутое развитие пищевой промышленности.
Вторым по успешности был Рижский регион. По словам экономиста, в Латвии существует два рынка труда - Рига и остальная страна, - и в Риге рынок труда заставлял работодателей резко поднимать зарплаты в IT-компаниях, несмотря на сложную ситуацию на экспортных рынках.
Экономике столицы мешало то, что так называемые отрасли с высокой добавленной стоимостью в прошлом году показали худшие результаты, чем сектора, основанные на переработке природных ресурсов.
Показатели Курземе и Видземе были практически одинаковыми, а медленнее всего развивалась экспортная экономика Латгале, где значительную роль играют пострадавшие в прошлом году железнодорожные перевозки и инженерные отрасли.
Страутиньш также рассказал, что предыдущее десятилетие в экономике Латвии делится на две резко различающиеся пятилетки. В период с 2014 по 2019 год экономика регионов развивалась стремительно, об этом свидетельствуют как общие показатели, так и данные на микроуровне.
В это время создавалось множество новых предприятий, появлялись новые продукты, происходила быстрая диверсификация региональной экономики, увеличивалась доля ранее слабо представленных отраслей, происходили внутренние трансформации в самих секторах. Например, производство глубокой переработки клееной древесины росло быстрее, чем традиционные лесопильни.
Экономическое развитие продолжалось и после 2019 года, но темп замедлился - как из-за объективных неудач, так и из-за недостаточно активной политики развития на национальном и местном уровнях.
Экономист также отметил, что карта, показывающая размещение важнейших для региональной экономики промышленных предприятий, позволяет сделать вывод о том, насколько медленно и неохотно перемещаются по стране отрасли, не связанные с переработкой местных природных ресурсов.
Эти отрасли до сих пор почти полностью сосредоточены в нескольких километрах от существующих или бывших железнодорожных линий - несмотря на то, что сегодня большинство таких предприятий практически не использует железную дорогу. Это наглядно демонстрирует, насколько сложной задачей остается диверсификация региональной экономики.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!