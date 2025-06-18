Депутаты поддержали введение базовой пенсии для пенсионеров с 85 лет

В среду, 18 июня, Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам поддержала предложение Министерства благосостояния, предусматривающее первоначальное введение базовой пенсии для пожилых людей старше 85 лет. Из-за ограниченных средств было отклонено альтернативное предложение о предоставлении поддержки с 80 лет.
Минблаг подсчитал, что для введения надбавки за трудовой стаж, то есть базовой пенсии, для лиц старше 85 лет в бюджете следующего года потребуется 12,8 миллиона евро. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК) отметил, что это будет одной из приоритетных мер на 2026 год, которую министерство подаст в Минфин до 30 июня.
Министр выразил уверенность, что в государственном бюджете можно найти необходимые 12,8 миллиона евро для улучшения уровня жизни тех пожилых людей, чьи пенсии в настоящее время являются самыми низкими.
Также был предложен второй вариант - надбавки за стаж для пожилых людей с 80 лет, на что потребовалось бы 30,5 миллиона евро из государственного бюджета. Однако, как заключили должностные лица, маловероятно, что такую сумму удастся найти в бюджете следующего года. Поэтому от второго варианта отказались.
Как пояснил министр, если пенсия была назначена до конца 1996 года, то пенсионеру со стажем до 1995 года в 40 лет надбавка увеличится на 20,40 евро и вместе с существующей надбавкой составит 124,80 евро.
Если у пенсионера стаж до 1995 года составляет 30 лет, а также есть еще десять лет стажа начиная с 1996 года, то надбавка за стаж до 1995 года составит 15,30 евро, а за стаж после 1996 года - 22,50 евро.
В совокупности с уже существующей надбавкой пожилые люди старше 85 лет в следующем году будут получать надбавку в размере 116,10 евро.
Если пенсия была назначена после 1997 года и стаж до 1995 года составляет 40 лет, надбавка увеличится на 20,40 евро и с 2026 года составит 90 евро. В случае 30 лет стажа до 1995 года и 10 лет после 1996 года надбавка вырастет на 37,80 евро и также составит 90 евро.
Минблаг обещает ежегодно индексировать эти надбавки. Круг лиц, получающих надбавку, планируется расширять каждые три года, чтобы к 2038 году ее получали все пенсионеры старше 65 лет.
Как сообщалось, хотя концепт обеспечения базовой пенсии предлагался уже дважды с 2022 года, до сих пор на уровне правительства он не был рассмотрен по различным причинам.
Ранее Узулниекс сообщил агентству LETA, что базовая пенсия станет дополнительной поддержкой от Минблага пенсионерам за трудовой стаж после 1996 года. Как пояснил министр, ранее надбавки за стаж были "растянуты" на несколько периодов, но к 2029 году они будут уравнены для всех пенсионеров.
"Это тот год, когда мы сможем начать думать о надбавках за стаж с 1996 по 2029 год", - сказал министр.
Он также сообщил, что Минблаг рассматривает несколько вариантов. Один из них - удвоить или применить другой коэффициент к стажу до 1996 года. Другой вариант - ввести фиксированную сумму за каждый отработанный год после 1996 года.
Политик отметил, что соседние страны уже реализовали подобную инициативу. В Эстонии это обеспечило дополнительно 300 евро пенсионерам, в Литве - около 200 евро.
Следует учитывать, что в будущем количество трудоспособных жителей уменьшится, а коэффициент замещения доходов будет ниже, пояснил Узулниекс. Поэтому в Латвии важно ввести этот механизм для балансировки коэффициента замещения, считает министр.
Он признал, что расчетные суммы, необходимые для введения базовой пенсии, велики, поэтому рассматривается возможность создания "лестницы", при которой в первые годы надбавки будут получать только пенсионеры в возрасте от 80 или 85 лет и старше, в зависимости от финансовых возможностей.
Комментируя мнение экспертов о том, что базовая пенсия никак не поможет пенсионерам с небольшим трудовым стажем, Узулниекс призвал задуматься, почему у этих людей такой маленький стаж.
Крупнейшие организации пожилых людей также подняли вопрос о том, почему те, кто проработал 20 и более лет, должны страдать из-за тех, кто, возможно, трудился в теневой экономике.
"Если трудовой стаж пенсионера не достигает 20 лет, то ему придется обходиться минимальной пенсией и обращаться за социальной помощью", - сказал министр.
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