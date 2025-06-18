Депутаты поддержали введение базовой пенсии для пенсионеров с 85 лет

В совокупности с уже существующей надбавкой пожилые люди старше 85 лет в следующем году будут получать надбавку в размере 116,10 евро.

Если пенсия была назначена после 1997 года и стаж до 1995 года составляет 40 лет, надбавка увеличится на 20,40 евро и с 2026 года составит 90 евро. В случае 30 лет стажа до 1995 года и 10 лет после 1996 года надбавка вырастет на 37,80 евро и также составит 90 евро.

Минблаг обещает ежегодно индексировать эти надбавки. Круг лиц, получающих надбавку, планируется расширять каждые три года, чтобы к 2038 году ее получали все пенсионеры старше 65 лет.

Как сообщалось, хотя концепт обеспечения базовой пенсии предлагался уже дважды с 2022 года, до сих пор на уровне правительства он не был рассмотрен по различным причинам.

Ранее Узулниекс сообщил агентству LETA, что базовая пенсия станет дополнительной поддержкой от Минблага пенсионерам за трудовой стаж после 1996 года. Как пояснил министр, ранее надбавки за стаж были "растянуты" на несколько периодов, но к 2029 году они будут уравнены для всех пенсионеров.

"Это тот год, когда мы сможем начать думать о надбавках за стаж с 1996 по 2029 год", - сказал министр.

Он также сообщил, что Минблаг рассматривает несколько вариантов. Один из них - удвоить или применить другой коэффициент к стажу до 1996 года. Другой вариант - ввести фиксированную сумму за каждый отработанный год после 1996 года.