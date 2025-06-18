Шилов и "Кэнакс" возвращают себе лидерство в финале АХЛ

В третьей игре серии "Кэнакс" дома разгромили "Шарлотт Чекерс" со счетом 6:1 (0:1, 1:0, 5:0) и теперь ведут серию со счетом 2:1.

Шилов отразил 28 из 29 бросков в игре и сделал свою вторую результативную передачу в сезоне Кубка Колдера. Латвиец был назван третьей самой яркой звездой матча.

Выступающий за "Шарлотт Чекерс" латвийский нападающий Сандис Вилманис нанес два броска по воротам Шилова и получил отрицательный коэффициент полезности -1.

Следующие матчи финальной серии пройдут в четверг и субботу в Абботсфорде. Шестая и седьмая игры запланированы в Шарлотте.

Последним латвийцем, выигравшим Кубок Колдера, был Каспар Даугавиньш в 2011 году. Также трофей выигрывали Артур Кулда в 2008 году и Райтис Ивананс в 2004 году.