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Ср, 18.06.2025
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Sergejs Tihomirovs
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CSDD предложит номера новых серий

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На сайте e-CSDD будут предложены новые серии номеров для регистрации автомобилей, автобусов, мотоциклов, а также мопедов и прицепов.

Центр безопасности дорожного движения 25.06.2025 предложит следующие номера:

  • 25.06.2025 в 13:00 - серия V1L - V99L для регистрации мопедов;
  • 25.06.2025 в 13:00 - серия C100G - C999G для регистрации прицепов;
  • 25.06.2025 в 21:00 - серия WU1 - WU99 и серия OH100 - OH9999 для регистрации автомобилей, автобусов, мотоциклов.

Чтобы выбрать и заказать номер, следует:

  • авторизоваться в e-CSDD;
  • указать транспортное средство, находящееся в вашей собственности или владении. Номер может быть выбран для зарегистрированного в Латвии или же не зарегистрированного в Латвии транспортного средства, которое ранее было представлено для сравнения регистрационных номеров;
  • выбрать номер;
  • указать Центр обслуживания клиентов CSDD, где будут получены номерные знаки;
  • оплатить услугу;
  • получить уведомление о выполнении заказа по электронной почте.

В Риге номерные знаки можно будет получить в течение двух часов после подачи заявки на изменение номера или регистрацию транспортного средства. В регионах номерные знаки можно будет регистрировать начиная с четвертого дня после заказа в e-CSDD.

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