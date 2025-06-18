Кирсис отвергает упреки в том, что Рига утратила статус метрополии

Сферой, где, по словам мэра, не удалась в полной мере реализовать задуманное, стал жилищный сектор, включая утепление зданий и ремонт дворов.

Кирсис также отверг упреки в том, что Рига при думе этого созыва утратила статус метрополии. По имеющимся у него данным, наибольшее снижение численности населения столицы произошло около 2009 года, а сейчас их число стабилизируется. В последние годы, по словам мэра, население центра Риги даже увеличивается.

Он подчеркнул, что в данных, которые для саморекламы распространяет Вильнюс, утверждается, что он опередил Ригу по численности населения, однако это произошло за счет включения в состав литовской столицы пригородных территорий. "Если бы и мы учли прилегающие к столице территории, то в Риге проживало бы около миллиона человек. Не нужно принижать свою столицу и свою страну", - заявил Кирсис.

Как сообщалось, сегодня проходит заключительное заседание Рижской думы уходящего созыва. С учетом того, что инициативу формирования новой коалиции взяли на себя "Прогрессивные", Кирсис лишится поста мэра, но, как предполагается, получит один из трех постов вице-мэров.