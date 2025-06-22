"Я прошла через ад, чтобы теперь иметь возможность исцелять других". Самое открытое интервью STIRNA

STIRNA (настоящее имя Лилита Виднере), песня которой Pirksti dūrē в TikTok набрала более четырех миллионов просмотров, сейчас является одной из самых обсуждаемых личностей в Латвии - ее песни слышны на всех стриминговых платформах, и ее имя продолжает звучать в СМИ.
Мы говорили долго, человечно, немного болезненно... но я чувствовала, что передо мной сидит человек, который хочет быть настоящим, аутентичным и быть понятым.
После разговора STIRNA целенаправленно разыскала моего редактора и лично рассказала, что это первое интервью ее жизни, в котором она наконец ощутила, что кто-то прислушивается и пытается посмотреть глубже за внешний облик STIRNA.
Для меня это было нелегко. Лилита открывалась медленно. Но она искренняя и приземленная, человечная и простая. Как и наш разговор.
Ne viss ir tik skaisti kā izskatās...
Лига Абома: Расскажи, как у тебя сейчас дела?
STIRNA: У меня теперь очень напряженная повседневная жизнь, просто феноменально напряженная. Когда на меня вдруг обрушилась такая популярность, я этого не ожидала... Все говорили - наслаждайся, это же так круто!
Но, к сожалению, у всего есть и вторая сторона, о которой многие не знают и которая эмоционально очень сильно меня истощает.
Конечно, с одной стороны, у моих видео очень много просмотров, и я получаю очень много поддержи от фанатов, но в то же время я сталкиваюсь и с ненормальным злом.
Как ты пытаешься справиться с этим?