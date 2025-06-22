"Я прошла через ад, чтобы теперь иметь возможность исцелять других". Самое открытое интервью STIRNA

Мы говорили долго, человечно, немного болезненно... но я чувствовала, что передо мной сидит человек, который хочет быть настоящим, аутентичным и быть понятым.

После разговора STIRNA целенаправленно разыскала моего редактора и лично рассказала, что это первое интервью ее жизни, в котором она наконец ощутила, что кто-то прислушивается и пытается посмотреть глубже за внешний облик STIRNA.

STIRNA. Фото: personīgais arhīvs

Для меня это было нелегко. Лилита открывалась медленно. Но она искренняя и приземленная, человечная и простая. Как и наш разговор.

Ne viss ir tik skaisti kā izskatās...

Лига Абома: Расскажи, как у тебя сейчас дела?

STIRNA: У меня теперь очень напряженная повседневная жизнь, просто феноменально напряженная. Когда на меня вдруг обрушилась такая популярность, я этого не ожидала... Все говорили - наслаждайся, это же так круто!

Но, к сожалению, у всего есть и вторая сторона, о которой многие не знают и которая эмоционально очень сильно меня истощает.

Конечно, с одной стороны, у моих видео очень много просмотров, и я получаю очень много поддержи от фанатов, но в то же время я сталкиваюсь и с ненормальным злом.

Скриншот из переписки STIRNA Фото: privātais arhīvs

Как ты пытаешься справиться с этим?