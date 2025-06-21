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Опасно ли купаться в болдерайском и других карьерах?

Болдерайский карьер, архивное фото 2016 года

Приближается долгожданное Лиго, время от времени погода балует, и многие жители, захватив пляжные полотенца, спешат отдохнуть "на карьер" - благо в столице их немало, да и по всей Латвии достаточно. TVNET+ выяснил у полиции Рижского самоуправления, можно ли купаться в таких местах, а специалисты Инспекции здоровья рассказали, какое там качество воды и проверяется ли она вообще? 

Ведь про тот же Болдерайский карьер по Риге ходили слухи, что из-за грунтовых вод близлежащего кладбища в этот водоем лучше не соваться.

Хотя Болдерайский карьер не признан официальным местом для купания, Рижское самоуправление уже много лет организует и финансирует проверку качества воды, и пробы всегда были хорошими. Последняя проверка проводилась 03.06.2025 и показала, что...

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