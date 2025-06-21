Опасно ли купаться в болдерайском и других карьерах?

Приближается долгожданное Лиго, время от времени погода балует, и многие жители, захватив пляжные полотенца, спешат отдохнуть "на карьер" - благо в столице их немало, да и по всей Латвии достаточно. TVNET+ выяснил у полиции Рижского самоуправления, можно ли купаться в таких местах, а специалисты Инспекции здоровья рассказали, какое там качество воды и проверяется ли она вообще?