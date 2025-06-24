Эксклюзив Аналитик ISW прогнозирует, каких поворотов в войне России в Украине можно ждать этим летом

Каких поворотов можно ждать этим летом? Эванс проводит параллели с летом прошлого года, когда многие прогнозировали, что Россия начнет масштабное наступление. "Конечно, россияне начали наступление в северной части Харьковской области, но далеко они не добрались - продвинулись только на семь-восемь километров, и они по-прежнему застряли на этих позициях.