Эксклюзив Аналитик ISW прогнозирует, каких поворотов в войне России в Украине можно ждать этим летом

Тем, кто следит за событиями на украинском фронте, хорошо известна комбинация букв ISW. Ежедневные сводки американского аналитического центра "Институт изучения войны" (ISW) читают журналисты, политики и лидеры общественного мнения по всему миру. Одна из ведущих аналитиков ISW Анжелика Эванс рассказала свои прогнозы о дальнейшем ходе вторжения России в Украину в эксклюзивном интервью TVNET+
Каких поворотов можно ждать этим летом? Эванс проводит параллели с летом прошлого года, когда многие прогнозировали, что Россия начнет масштабное наступление. "Конечно, россияне начали наступление в северной части Харьковской области, но далеко они не добрались - продвинулись только на семь-восемь километров, и они по-прежнему застряли на этих позициях.