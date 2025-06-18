Полиция раскрыла международную схему сексуальной эксплуатации женщин из Латвии

Полиция информирует о значительном прогрессе в уголовном процессе, в ходе которого при поддержке агентства Евросоюза Eurojust была проведена масштабная международная операция, направленная против торговли людьми. Следователи получили доказательства возможной сексуальной эксплуатации двух гражданок Латвии, 1987 и 1995 года рождения. Преступления совершались в 2015 году.

По данным расследования, в 2015 году обе женщины познакомились с гражданином Латвии 1968 года рождения. Пользуясь их доверчивостью и тяжелым положением, мужчина ввел женщин в заблуждение, пообещав мнимые возможности для трудоустройства, и обманом вывез их в Ирландию.

Там он, используя угрозы и физическое насилие, длительное время принуждал их к занятию проституцией и совершению преступлений. У пострадавших не было возможности свободно принимать решения: они были вынуждены выполнять требования преступника.

Эти действия квалифицированы по статье Уголовного закона о торговле людьми.

Полиция Латвии получила информацию о возможной торговле людьми в 2020 году. На тот момент одна из пострадавших отбывала тюремный срок в Марокко за перевозку наркотиков, что серьезно осложнило следственные действия.