Полиция раскрыла международную схему сексуальной эксплуатации женщин из Латвии

Государственная полиция (VP) в рамках международного расследования раскрыла преступную схему сексуальной эксплуатации латвийских женщин за рубежом, сообщает Госполиция.
Полиция информирует о значительном прогрессе в уголовном процессе, в ходе которого при поддержке агентства Евросоюза Eurojust была проведена масштабная международная операция, направленная против торговли людьми. Следователи получили доказательства возможной сексуальной эксплуатации двух гражданок Латвии, 1987 и 1995 года рождения. Преступления совершались в 2015 году.
По данным расследования, в 2015 году обе женщины познакомились с гражданином Латвии 1968 года рождения. Пользуясь их доверчивостью и тяжелым положением, мужчина ввел женщин в заблуждение, пообещав мнимые возможности для трудоустройства, и обманом вывез их в Ирландию.
Там он, используя угрозы и физическое насилие, длительное время принуждал их к занятию проституцией и совершению преступлений. У пострадавших не было возможности свободно принимать решения: они были вынуждены выполнять требования преступника.
Эти действия квалифицированы по статье Уголовного закона о торговле людьми.
Полиция Латвии получила информацию о возможной торговле людьми в 2020 году. На тот момент одна из пострадавших отбывала тюремный срок в Марокко за перевозку наркотиков, что серьезно осложнило следственные действия.
Женщина стала жертвой торговли людьми в Ирландии, где ее сексуально эксплуатировали и вынуждали совершать преступления. Во время перевозки наркотиков ее задержали и приговорили к восьми годам лишения свободы. После освобождения она вернулась в Латвию.
В ходе расследования была установлена еще одна потерпевшая, также подвергавшаяся эксплуатации и впоследствии приговоренная за рубежом к лишению свободы.
В тесном взаимодействии с правоохранительными органами Ирландии были проведены необходимые следственные и процессуальные действия для привлечения виновных к уголовной ответственности и обеспечения справедливого правосудия.
Юридическое сотрудничество и координация действий проходили при поддержке Eurojust, агентства Евросоюза, проводившего координационные встречи и помогавшего в решении вопросов юрисдикции. В расследовании участвовали правоохранительные органы Евросоюза (Европол), Северной Ирландии и Великобритании.
После длительного и масштабного расследования полиции Латвии удалось собрать достаточно доказательств для привлечения подозреваемого к уголовной ответственности за торговлю людьми.
В результате международного сотрудничества было принято решение передать уголовное дело правоохранительным органам Ирландии, что было осуществлено в январе 2025 года. Сотрудничество продолжилось в тесном контакте с зарубежными коллегами. Ирландская сторона приняла дело к расследованию, и 9 июня этого года подозреваемый был задержан в Ирландии. Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста. Судебное разбирательство по делу о торговле людьми будет проходить в Ирландии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!