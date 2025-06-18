Практика хорошая, но меру нужно знать: премьер и президент о публикации зарплат чиновников

"Стоит ли сейчас просто отменять эту норму? Я в этом сомневаюсь", - сказал Ринкевич. По его мнению, можно найти соразмерный вариант между правами чиновников и общественным интересом знать размер зарплат чиновников. "Если хорошо поработать, это возможно", - подчеркнул президент.

Он призвал профильную комиссию Сейма выработать разумный подход, который с одной стороны сохранит приватность должностных лиц, а с другой - обеспечит общественное право знать их доходы.

Как сообщало агентство LETA, Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлению решила подготовить и внести на рассмотрение Сейма поправки, исключающие обязательную публикацию зарплат в Законе об устройстве государственного управления, сообщили в пресс‑службе Сейма.

Депутаты приняли решение после того, как ознакомились с письмом офиса Омбудсмена, в котором отмечалось, что норма, принятая в прошлом ноябре о ежемесячной публикации зарплат госслужащих, не соответствует Сатверсме.

В письме омбудсмен призвал профильную комиссию исключить спорную норму из закона.

"Мы внесем законопроект, потому что омбудсмен в своем заключении указал, что обязанность обнародовать зарплаты создает значительный риск нарушения основных прав", - сказал глава комиссии Олег Буров ("Честь служить Риге"), добавив, что омбудсмен также рассматривает возможность обращения в Конституционный суд для защиты права чиновников на безопасность данных и неприкосновенность частной жизни.

Также Государственная инспекция по защите данных в письме Ринкевичу указала на несоответствие нормы Сатверсме.

Вопрос об обращении в Сейм с соответствующими поправками в Закон об устройстве государственного управления комиссия планирует рассмотреть в сентябре.