Практика хорошая, но меру нужно знать: премьер и президент о публикации зарплат чиновников

Публичное обнародование окладов госслужащих - это хорошая практика, но стоит поддержать более соразмерное решение, - в среду, 18 июня, на пресс‑конференции после совещания заявили президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
1 февраля этого года вступило в силу требование Закона об устройстве государственного управления: на сайте каждого ведомства необходимо ежемесячно публиковать имя, фамилию, должность и начисленное вознаграждение каждого чиновника. При этом чиновникам предложили высказать мнение о решении Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлению подготовить и продвинуть поправки, исключающие эту норму из закона.
Премьер признала, что существующие поправки технически поняты не до конца, и это вызвало определенный ажиотаж. "В любом случае мы заинтересованы публиковать эти зарплаты", - подчеркнула Силиня и добавила: если Сейм найдет лучший способ сделать это, исполком готов его поддержать. "По‑моему, это хорошая практика", - заявила она.
Силиня отметила, что парламентарии ищут модель публикации, учитывая замечания различных институтов. "Думаю, Сейм сейчас ищет решение. Но, конечно, последнее слово за ним", - сказала премьер.
В свою очередь Ринкевич напомнил, что прежний омбудсмен Юрис Янсонс ранее заявлял: новая регламентация обнародования зарплат чиновников противоречит праву каждого на неприкосновенность частной жизни, закрепленному в Сатверсме. Также Государственная инспекция по защите данных указала на проблемы в новой норме.
"Стоит ли сейчас просто отменять эту норму? Я в этом сомневаюсь", - сказал Ринкевич. По его мнению, можно найти соразмерный вариант между правами чиновников и общественным интересом знать размер зарплат чиновников. "Если хорошо поработать, это возможно", - подчеркнул президент.
Он призвал профильную комиссию Сейма выработать разумный подход, который с одной стороны сохранит приватность должностных лиц, а с другой - обеспечит общественное право знать их доходы.
Как сообщало агентство LETA, Комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлению решила подготовить и внести на рассмотрение Сейма поправки, исключающие обязательную публикацию зарплат в Законе об устройстве государственного управления, сообщили в пресс‑службе Сейма.
Депутаты приняли решение после того, как ознакомились с письмом офиса Омбудсмена, в котором отмечалось, что норма, принятая в прошлом ноябре о ежемесячной публикации зарплат госслужащих, не соответствует Сатверсме.
В письме омбудсмен призвал профильную комиссию исключить спорную норму из закона.
"Мы внесем законопроект, потому что омбудсмен в своем заключении указал, что обязанность обнародовать зарплаты создает значительный риск нарушения основных прав", - сказал глава комиссии Олег Буров ("Честь служить Риге"), добавив, что омбудсмен также рассматривает возможность обращения в Конституционный суд для защиты права чиновников на безопасность данных и неприкосновенность частной жизни.
Также Государственная инспекция по защите данных в письме Ринкевичу указала на несоответствие нормы Сатверсме.
Вопрос об обращении в Сейм с соответствующими поправками в Закон об устройстве государственного управления комиссия планирует рассмотреть в сентябре.
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