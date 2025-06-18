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Чулпан Хаматова и Максим Бусел номинированы на главную театральную премию Латвии

Награда Spēlmaņu nakts.

В среду, 18 июня, Латвийский союз театральных работников (LTDS) в сотрудничестве с Министерством культуры, Фондом Бориса и Инары Тетеревых и Рижским самоуправлением объявил номинантов на театральную премию Spēlmaņu nakts 2024/2025 года в 16 категориях.

Preses konferenci vadīja LTDS valdes priekšsēdētājs Ojārs Rubenis, kurš pateicās žūrijas komisijai par izturību un ieguldīto laiku un darbu, sezonas laikā noskatoties vairāk nekā 105 jauniestudējumus visā Latvijā.

В этом сезоне на премию номинированы новые постановки Латвийской Национальной оперы и балета. С одобрения правления LTDS в список номинаций добавлена категория "Артист балета года (хореограф или исполнитель)". Номинантов на премию в категории "Новая работа года в драме или сценарии спектакля, театральном тексте" LTDS объявит осенью этого года.

Председателем жюри в этом году стала журналистка Латвийского телевидения и театральный критик Хенриетта Верхоустинска. В жюри также вошли Ингрида Вилкарсе (заместитель председателя жюри, театральный критик), Гуна Зелтиня (театральный критик), Зане Радзобе (театральный критик и искусствовед), Иева Родиня (театральный критик, главный редактор электронного театрального журнала Kroders.lv), Илзе Клявиня (театральный критик и исследователь театра), Сандра Крастиня (художник), Херберт Лаукштейнс (режиссер, актер и руководитель проектов).

Номинанты Spēlmaņu nakts сезона 2024/2025

Спектакль года в крупной форме

  • "Аркадия" (Новый Рижский театр, режиссер Алвис Херманис)
  • "Волшебная гора" (Валмиерский театр, режиссер Том Трейнис)
  • "Веди свой плуг по костям мертвецов" (театр "Дайлес", режиссер Ола Мафалани)
  • "Национальный канал" (Латвийский национальный театр, режиссер Матис Кажа)
  • "Рассвет Ввечеру" (Лиепайский театр, режиссер Матисс Будовскис)

Спектакль года в малой форме

  • "Альфы" (Dirty Deal Teatro, режиссер Валтер Силис)
  • "Бог здесь" (Лиепайский театр, режиссер Валтер Силис)
  • "Трамвай "Желание" (Латвийский национальный театр, режиссер Петерис Криловс)
  • "Метаморфозы" (Лиепайский театр кукол, режиссер Рихард Зелезневс)
  • "Современная комедия масок: мечтатели" (Латвийская академия культуры, режиссер Карлис Круминьш)

Детский и/или молодежный спектакль года

  • "Чудной Даука" (Латвийский национальный театр, режиссер Юргис Лусис)
  • "Хрустальные дети" (спектакль создан в рамках Валмиерского летнего театрального фестиваля, Латвийская академия культуры, режиссер Элмар Сеньков)
  • "Мы, дачники острова Салсварна" (Латвийский национальный театр, режиссер Паула Плявниеце)
  • "Лосось Стасис" (Латвийский театр кукол, режиссер Эдгар Кауфелдс)
  • "Спридитис" (Валмиерский театр, режиссер Рейнис Сухановс)

Режиссер года

  • Алвис Херманис
  • Матис Кажа
  • Петерис Криловс
  • Ола Мафалани
  • Валтер Силис

Актриса года

  • Майя Довейка
  • Чулпан Хаматова
  • Сандра Клявиня
  • Вероника Плотникова
  • Кинтия Стуре

Актриса года второго плана

  • Агнесе Будовска
  • Яна Чивжеле
  • Инесе Кучинска
  • Илзе Кузуле-Скрастиня
  • Яна Лисова

Актер года

  • Максим Бусел
  • Эгон Домбровскис
  • Артис Янчевскис
  • Гиртс Круминьш
  • Карлис Рейерс

Актер года второго плана

  • Рудис Бивиньш
  • Гундарс Грасбергс
  • Таливалдис Ласманис
  • Ритварс Логинс
  • Артур Скрастиньш

Молодой артист года

  • Анния Кристиана Адамсоне
  • Александр Брицис
  • Герда Эмбуре
  • Сигния Йоце
  • Юргис Лусис
  • Элизабете Милта
  • Ричард Муранс
  • Эвелина Приеде

Артист балета года (хореограф или исполнитель)*

  • Antons Freimanis
  • Emma Lagūna
  • Elza Leimane
  • Dariuss Florians Katana
  • Alise Prudāne-Spridzāne
  • Антон Фрейманис
  • Эмма Лагуна
  • Эльза Леймане
  • Дариус Флориан Катана
  • Алисе Прудане-Спридзане

*Номинанты в этой категории выдвигаются Латвийской профессиональной балетной ассоциацией.

Сценограф года

  • Рейнис Дзудзило
  • Герман Ермичс
  • Кристап Краминьш
  • Рейнис Сухановс
  • Мартиньш Вилкарсис

Художник по костюмам года

  • Анна Хейнрихсоне
  • Кристине Юрьяне
  • MAREUNROL’S
  • Берта Вилипсоне
  • Криста Виндберга (Дзудзило)

Художник по свету года

  • Ник Ципрусс (два раза - за две постановки)
  • Мартиньш Фелдманис
  • Оскар Паулиньш
  • Лиените Слишане

Видеохудожник года

  • -8
  • Виктория Мартьянова
  • Анна Мелдрайя
  • Катрина Нейбурга
  • Томс Зельгис

Хореограф или артист движения года

  • Айгар Апинис
  • Ирина Богерука
  • Кристине Брининя
  • Эдвард Курминьш
  • Инга Раудинга

Работа года в музыке или музыкальном оформлении

  • Анна Фишере
  • Екаб Янчевскис
  • Александр Томас Матюссонс
  • Эдгар Макенс
  • Эдгар Рагинскис

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