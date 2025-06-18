Чулпан Хаматова и Максим Бусел номинированы на главную театральную премию Латвии

В среду, 18 июня, Латвийский союз театральных работников (LTDS) в сотрудничестве с Министерством культуры, Фондом Бориса и Инары Тетеревых и Рижским самоуправлением объявил номинантов на театральную премию Spēlmaņu nakts 2024/2025 года в 16 категориях.
Preses konferenci vadīja LTDS valdes priekšsēdētājs Ojārs Rubenis, kurš pateicās žūrijas komisijai par izturību un ieguldīto laiku un darbu, sezonas laikā noskatoties vairāk nekā 105 jauniestudējumus visā Latvijā.
В этом сезоне на премию номинированы новые постановки Латвийской Национальной оперы и балета. С одобрения правления LTDS в список номинаций добавлена категория "Артист балета года (хореограф или исполнитель)". Номинантов на премию в категории "Новая работа года в драме или сценарии спектакля, театральном тексте" LTDS объявит осенью этого года.
Председателем жюри в этом году стала журналистка Латвийского телевидения и театральный критик Хенриетта Верхоустинска. В жюри также вошли Ингрида Вилкарсе (заместитель председателя жюри, театральный критик), Гуна Зелтиня (театральный критик), Зане Радзобе (театральный критик и искусствовед), Иева Родиня (театральный критик, главный редактор электронного театрального журнала Kroders.lv), Илзе Клявиня (театральный критик и исследователь театра), Сандра Крастиня (художник), Херберт Лаукштейнс (режиссер, актер и руководитель проектов).
Номинанты Spēlmaņu nakts сезона 2024/2025
Спектакль года в крупной форме
- "Аркадия" (Новый Рижский театр, режиссер Алвис Херманис)
- "Волшебная гора" (Валмиерский театр, режиссер Том Трейнис)
- "Веди свой плуг по костям мертвецов" (театр "Дайлес", режиссер Ола Мафалани)
- "Национальный канал" (Латвийский национальный театр, режиссер Матис Кажа)
- "Рассвет Ввечеру" (Лиепайский театр, режиссер Матисс Будовскис)
Спектакль года в малой форме
- "Альфы" (Dirty Deal Teatro, режиссер Валтер Силис)
- "Бог здесь" (Лиепайский театр, режиссер Валтер Силис)
- "Трамвай "Желание" (Латвийский национальный театр, режиссер Петерис Криловс)
- "Метаморфозы" (Лиепайский театр кукол, режиссер Рихард Зелезневс)
- "Современная комедия масок: мечтатели" (Латвийская академия культуры, режиссер Карлис Круминьш)
Детский и/или молодежный спектакль года
- "Чудной Даука" (Латвийский национальный театр, режиссер Юргис Лусис)
- "Хрустальные дети" (спектакль создан в рамках Валмиерского летнего театрального фестиваля, Латвийская академия культуры, режиссер Элмар Сеньков)
- "Мы, дачники острова Салсварна" (Латвийский национальный театр, режиссер Паула Плявниеце)
- "Лосось Стасис" (Латвийский театр кукол, режиссер Эдгар Кауфелдс)
- "Спридитис" (Валмиерский театр, режиссер Рейнис Сухановс)
Режиссер года
- Алвис Херманис
- Матис Кажа
- Петерис Криловс
- Ола Мафалани
- Валтер Силис
Актриса года
- Майя Довейка
- Чулпан Хаматова
- Сандра Клявиня
- Вероника Плотникова
- Кинтия Стуре
Актриса года второго плана
- Агнесе Будовска
- Яна Чивжеле
- Инесе Кучинска
- Илзе Кузуле-Скрастиня
- Яна Лисова
Актер года
- Максим Бусел
- Эгон Домбровскис
- Артис Янчевскис
- Гиртс Круминьш
- Карлис Рейерс
Актер года второго плана
- Рудис Бивиньш
- Гундарс Грасбергс
- Таливалдис Ласманис
- Ритварс Логинс
- Артур Скрастиньш
Молодой артист года
- Анния Кристиана Адамсоне
- Александр Брицис
- Герда Эмбуре
- Сигния Йоце
- Юргис Лусис
- Элизабете Милта
- Ричард Муранс
- Эвелина Приеде
Артист балета года (хореограф или исполнитель)*
- Antons Freimanis
- Emma Lagūna
- Elza Leimane
- Dariuss Florians Katana
- Alise Prudāne-Spridzāne
- Антон Фрейманис
- Эмма Лагуна
- Эльза Леймане
- Дариус Флориан Катана
- Алисе Прудане-Спридзане
*Номинанты в этой категории выдвигаются Латвийской профессиональной балетной ассоциацией.
Сценограф года
- Рейнис Дзудзило
- Герман Ермичс
- Кристап Краминьш
- Рейнис Сухановс
- Мартиньш Вилкарсис
Художник по костюмам года
- Анна Хейнрихсоне
- Кристине Юрьяне
- MAREUNROL’S
- Берта Вилипсоне
- Криста Виндберга (Дзудзило)
Художник по свету года
- Ник Ципрусс (два раза - за две постановки)
- Мартиньш Фелдманис
- Оскар Паулиньш
- Лиените Слишане
Видеохудожник года
- -8
- Виктория Мартьянова
- Анна Мелдрайя
- Катрина Нейбурга
- Томс Зельгис
Хореограф или артист движения года
- Айгар Апинис
- Ирина Богерука
- Кристине Брининя
- Эдвард Курминьш
- Инга Раудинга
Работа года в музыке или музыкальном оформлении
- Анна Фишере
- Екаб Янчевскис
- Александр Томас Матюссонс
- Эдгар Макенс
- Эдгар Рагинскис
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