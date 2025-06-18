Чулпан Хаматова и Максим Бусел номинированы на главную театральную премию Латвии

В этом сезоне на премию номинированы новые постановки Латвийской Национальной оперы и балета. С одобрения правления LTDS в список номинаций добавлена категория "Артист балета года (хореограф или исполнитель)". Номинантов на премию в категории "Новая работа года в драме или сценарии спектакля, театральном тексте" LTDS объявит осенью этого года.