Для пользователей шерингового транспорта введут тест на реакцию

Поставщики услуг аренды транспорта перед началом поездки должны будут проверять способность клиента реагировать, чтобы убедиться, что он не находится под воздействием алкоголя или других опьяняющих веществ (тест на реакцию). Такие поправки во вторник, 17 июня, во втором чтении поддержала комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.
За нарушение этого требования поставщику услуги можно будет назначить штраф от 70 до 350 евро. Законопроект также дополнен нормами о грузовых транспортных средствах с электродвигателями.
Кроме того, комиссия поддержала предложение, согласно которому муниципалитеты смогут выдавать специальные разрешения на передвижение по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам транспортным средствам людей с инвалидностью, чтобы обеспечить им большую доступность.
Поправками также предусмотрены изменения в отношении сельскохозяйственных тракторов. Участники заседания подчеркнули, что нововведения существенно помогут отрасли и укрепят ее конкурентоспособность. Все больше хозяйств используют тракторы, поскольку их эксплуатация дешевле, а некоторые виды работ, особенно в условиях влажной погоды, выполнять с их помощью проще.
Еще одно изменение касается периода запрета на продажу (отчуждение) автомобилей, приобретенных за рубежом, расширяя его и на машины в возрасте до десяти лет. Сейчас при первой регистрации в Латвии действует запрет на отчуждение сроком 15 дней для юридических лиц и 30 дней - для физических, и касается он только автомобилей не старше пяти лет. Запрет охватывает транспортные средства категорий M1, включая M1G, а также N1, включая N1G.
Авторы поправок ранее поясняли, что период запрета на продажу необходим, чтобы Служба госдоходов (VID) могла проверить происхождение машины или связанных с ее покупкой денежных средств.
Планируется, что поправки вступят в силу 1 апреля следующего года. Для их окончательного принятия необходимо еще два чтения в Сейме.
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