Для пользователей шерингового транспорта введут тест на реакцию

За нарушение этого требования поставщику услуги можно будет назначить штраф от 70 до 350 евро. Законопроект также дополнен нормами о грузовых транспортных средствах с электродвигателями.

Кроме того, комиссия поддержала предложение, согласно которому муниципалитеты смогут выдавать специальные разрешения на передвижение по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам транспортным средствам людей с инвалидностью, чтобы обеспечить им большую доступность.

Поправками также предусмотрены изменения в отношении сельскохозяйственных тракторов. Участники заседания подчеркнули, что нововведения существенно помогут отрасли и укрепят ее конкурентоспособность. Все больше хозяйств используют тракторы, поскольку их эксплуатация дешевле, а некоторые виды работ, особенно в условиях влажной погоды, выполнять с их помощью проще.

Еще одно изменение касается периода запрета на продажу (отчуждение) автомобилей, приобретенных за рубежом, расширяя его и на машины в возрасте до десяти лет. Сейчас при первой регистрации в Латвии действует запрет на отчуждение сроком 15 дней для юридических лиц и 30 дней - для физических, и касается он только автомобилей не старше пяти лет. Запрет охватывает транспортные средства категорий M1, включая M1G, а также N1, включая N1G.

Авторы поправок ранее поясняли, что период запрета на продажу необходим, чтобы Служба госдоходов (VID) могла проверить происхождение машины или связанных с ее покупкой денежных средств.

Планируется, что поправки вступят в силу 1 апреля следующего года. Для их окончательного принятия необходимо еще два чтения в Сейме.