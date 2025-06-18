Израиль с пятницы нанес удары более чем по 1100 целям в Иране

Израиль с пятницы нанес удары более чем по 1100 целям на территории Ирана, заявил в среду представитель пресс-службы израильской армии.
"Мы нанесли значительные удары по иранскому режиму и вытеснили их к центральной части страны", – сообщил бригадный генерал израильской армии Эфи Дефрин. По его словам, теперь Иран сосредоточился на запуске ракет из провинции Исфахан.
"Мы наносим удары по военным объектам, в то время как они атакуют дома мирных жителей", - добавил он.
Израильские силы действуют системно, стремясь нейтрализовать ядерную угрозу со стороны Ирана, и уже нанесли существенный ущерб, отметил Дефрин.
Иран ежедневно выпускает ракеты по Израилю. Сегодня ночью в двух волнах было выпущено около 30 баллистических ракет. Большинство из них перехвачено, жертв в Израиле нет, сообщил представитель армии.
С начала боевых действий в Израиле погибли 24 человека, более 800 получили ранения.
По данным иранской правозащитной организации HRANA, базирующейся в США, в результате израильских ударов по Ирану погибли почти 600 человек, еще более 1300 получили ранения.
В пятницу Израиль начал военную операцию против ядерных объектов и других военных целей в Иране. В ответ Тегеран начал ракетные обстрелы территории Израиля. Взаимные удары продолжаются шестой день подряд.
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