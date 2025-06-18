Командующий НВС оценил предстоящие учения России и Беларуси

Высказывая свое личное мнение, Пуданc отметил, что эти учения будут больше влиять на сознание людей, чем иметь реальный военный эффект. На данный момент командующий НВС не считает, что Россия располагает достаточными ресурсами для организации крупномасштабных маневров или для переброски значительных военных сил с фронта в Украине.

"Конечно, будут задействованы отдельные подразделения. Также акцент будет сделан на белорусских войсках. Возможно, примут участие и другие приглашенные государства. Мы увидим демонстрации на полигонах, но по моей нынешней оценке, прямой угрозы от этого нет", – подчеркнул Пуданc.

Однако во время или в преддверии "Запад-2025" могут усилиться другие виды угроз - как в информационном пространстве, так и в виде кибератак или диверсий. По мнению Пуданcа, государству-агрессору это может понадобиться, чтобы создать иллюзию своих возможностей запугивать противника.

Ранее Военная разведка и служба безопасности Латвии в своем недавно опубликованном отчете о безопасности и обзоре деятельности за прошлый год указала, что после полномасштабного вторжения в Украину российские вооруженные силы существенно ограничили не только стратегические, но и оперативно-тактические учения. Это, вероятнее всего, связано с нехваткой личного состава и военной техники.

В обзоре отмечается, что учения "Запад-2025" главным образом пройдут на территории Беларуси, однако масштаб и охваченная учениями территория во многом будут зависеть от хода войны России против Украины.