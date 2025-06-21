Видео Андрей Макаревич о Лайме Вайкуле: "Благородный и порядочный человек"

Андрей Макаревич давно знаком с Лаймой Вайкуле. По его словам, она не только очень красивая женщина, хорошая певица, но и благородный и порядочный человек:

"Могу только сказать, что мы очень давно знакомы, и я всегда к ней очень хорошо относился. У меня есть ощущение, что это чувство было взаимным. Наверное, поэтому она три года назад позвала меня на свой фестиваль в качестве участника. И мы решили попробовать спеть вместе. Я волновался, получилось, по-моему, неплохо. Так что мы как-то эту традицию подхватили и к каждому фестивалю делаем что-то новое".



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