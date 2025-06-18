На Лиго и Янов день общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Кроме того, для удобства жителей, которые захотят посетить мероприятия в разных районах столицы, будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

В связи с мероприятиями, которые запланированы на ночь Лиго в Зеленом театре Межапарка, Гризинькалнсе и Дзегужкалнсе, дополнительные рейсы из центра города будут курсировать примерно с 20:00 23 июня до 5:30 утра 24 июня.

В праздничные дни, 23 и 24 июня, платные муниципальные парковки в Риге, обслуживаемые Rīgas satiksme, также можно будет использовать бесплатно.

Однако на подземной стоянке по адресу улица Кришьяня Валдемара 5A парковка останется платной по действующим тарифам.

23 июня клиентский центр Rīgas satiksme на площади Стацияс 2 будет работать с 10:00 до 18:00, остальные клиентские центры в этот день будут закрыты. 24 июня все клиентские центры будут закрыты.

По предварительным данным, оборот компании Rīgas satiksme в прошлом году, с учетом государственных и муниципальных дотаций, составил 193,315 млн евро, что на 5% больше, чем в 2023 году. Однако прибыль компании существенно снизилась и составила лишь 93 608 евро.