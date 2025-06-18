ФОТО Мошенники рассылают фальшивые сообщения от имени CSDD

"Нажимая на ссылку, отправленную мошенниками, пользователь попадает на поддельный сайт, где у него пытаются получить персональные данные. Если человек осуществляет платеж, деньги напрямую попадают к мошенникам. Такие сообщения часто визуально похожи на официальные уведомления госучреждений - в них используются название организации, знакомые элементы дизайна и ссылки, что создает ложное впечатление достоверности. Хотя содержание может казаться убедительным, это часть целенаправленной мошеннической схемы, цель которой - получить личные данные или финансовые средства", - объясняет руководитель внутренних процессов безопасности Bite Latvija Херманис Эриньш.

В мошеннических сообщениях, отправленных якобы от имени CSDD, при более внимательном рассмотрении видно, что отправителем является не CSDD, а имя csdd.lv, имитирующее адрес интернет-сайта. При этом ссылка в сообщении ведет не на официальный сайт CSDD, а на набор случайных букв и символов. Это один из главных признаков того, что сообщение является мошенническим.

Фото: Publicitātes attēls / "Bite Latvija"

Компания Bite Latvija призывает жителей проявлять особую бдительность: прежде чем нажимать на ссылку, внимательно проверить ее происхождение, убедиться, что сообщение пришло из официального источника, а также не предоставлять никаких персональных данных, если возникли сомнения в подлинности сообщения. Самый надежный способ при малейших подозрениях – обратиться в соответствующую организацию по официальным каналам связи.