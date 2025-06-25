Липину интересно Русскоязычные Латвии: неуверенные, скрытые, аполитичные. Что делать?

Среднестатистический русскоязычный Латвии боится публично говорить о политике, не верит в свою безопасность, аполитичен. При этом по конкретным вопросам, в том числе относительно войны в Украине, единения у русскоязычных Латвии нет. Таковы результаты нового исследования. Но чем эти результаты можно объяснить? И, главное, возможно ли улучшить сложившуюся ситуацию?
Как и раньше очевидно, что русскоязычные Латвии - это очень неоднородный сегмент населения нашей страны. Но - растет доля неуверенных в своем мнении, а также критически выросло число людей, которые не интересуются и не хотят интересоваться происходящем в Латвии и мире.
С этим, а также с высоким уровнем самоцензуры можно связать и общую политическую пассивность русскоязычного населения.