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Andrejs Zacarinnijs
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Липину интересно Русскоязычные Латвии: неуверенные, скрытые, аполитичные. Что делать?

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Среднестатистический русскоязычный Латвии боится публично говорить о политике, не верит в свою безопасность, аполитичен. При этом по конкретным вопросам, в том числе относительно войны в Украине, единения у русскоязычных Латвии нет. Таковы результаты нового исследования. Но чем эти результаты можно объяснить? И, главное, возможно ли улучшить сложившуюся ситуацию?

Как и раньше очевидно, что русскоязычные Латвии - это очень неоднородный сегмент населения нашей страны. Но - растет доля неуверенных в своем мнении, а также критически выросло число людей, которые не интересуются и не хотят интересоваться происходящем в Латвии и мире.

С этим, а также с высоким уровнем самоцензуры можно связать и общую политическую пассивность русскоязычного населения.

Что делать? На этот вопрос исследование не отвечает, но я бы предложил два варианта:

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