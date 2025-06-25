Липину интересно Русскоязычные Латвии: неуверенные, скрытые, аполитичные. Что делать?

Среднестатистический русскоязычный Латвии боится публично говорить о политике, не верит в свою безопасность, аполитичен. При этом по конкретным вопросам, в том числе относительно войны в Украине, единения у русскоязычных Латвии нет. Таковы результаты нового исследования. Но чем эти результаты можно объяснить? И, главное, возможно ли улучшить сложившуюся ситуацию?