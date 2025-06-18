Трамп пригрозил Ирану и не исключил ударов по его территории

Трамп подчеркнул, что его терпение исчерпано, и снова призвал Тегеран к безоговорочной капитуляции.

"Я могу это сделать, а могу и не делать. Иначе говоря, никто не знает, что я предприму", – сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, решил ли он нанести авиаудары по Ирану.

"Могу сказать вам, что у Ирана огромные проблемы, и они хотят начать переговоры", – заявил Трамп.

Он утверждает, что Иран сам предложил отправить своих представителей в Белый дом, чтобы обсудить иранскую ядерную программу и возможное прекращение израильских авиаударов. Однако Трамп отметил, что это предложение поступило слишком поздно. "Между ситуацией сейчас и тем, что было неделю назад, огромная разница, не правда ли? Огромная разница", – подчеркнул президент.

На вопрос о том, что он имел в виду, когда во вторник в социальных сетях призвал Иран к безоговорочной капитуляции, президент ответил, что его терпение подошло к концу.

"Все очень просто - безоговорочная капитуляция. Это значит, что с меня хватит, ясно? Я сдаюсь, довольно, мы приходим и взрываем весь ядерный материал", – заявил Трамп.

На вопрос, не слишком ли поздно начинать переговоры, он ответил: "Никогда не бывает слишком поздно".