Суд окончательно признал airBaltic виновной в нарушении прав пилота

Профсоюз неоднократно обращался к совету airBaltic, предупреждая, что руководство компании сознательно игнорирует положения Закона о труде. Теперь и суд подтвердил, что в компании сформировалась рабочая среда, в которой сотрудников наказывают даже за привлечение внимания к вопросам безопасности, что не только неэтично, но и создает риски для безопасности полетов. В LAA убеждены, что подобные действия руководства не являются случайностью, а представляют собой осознанную стратегию ухода от законодательно гарантированных прав сотрудников.

LAA призывает совет airBaltic незамедлительно оценить действия ответственных сотрудников отдела персонала и оперативного управления, а также влияние этих действий на репутацию компании и эффективность расходования ее средств.

Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года концерн airBaltic понес убытки в размере 29,348 млн евро, что на 27,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Оборот концерна при этом увеличился на 0,3%, составив 132,719 млн евро.

По итогам 2024 года концерн airBaltic зафиксировал аудированные убытки в размере 118,159 млн евро, в отличие от прибыли годом ранее. Оборот концерна в сравнении с 2023 годом вырос на 11,9%, достигнув 747,572 млн евро.

В настоящее время латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору - датскому предпринимателю Ларсу Тусену через компанию Aircraft Leasing 1 - 2,03%.

Однако в конце января 2025 года было достигнуто соглашение с немецкой авиакомпанией Lufthansa о вложении в airBaltic 14 млн евро. В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемые акции, что обеспечит ей участие в капитале airBaltic в размере 10%. Позже, после потенциального IPO airBaltic, эти акции будут преобразованы в обычные акции.

Окончательный объем участия Lufthansa Group после IPO определит рыночная цена во время IPO. В рамках соглашения Lufthansa Group после IPO получит не менее 5% капитала airBaltic. Кроме того, правительство Латвии 30 августа 2024 года приняло решение, что после IPO государство сохранит за собой минимум 25% плюс одна акция в капитале airBaltic.

Данная сделка еще должна получить одобрение Федерального антимонопольного ведомства Германии (Bundeskartellamt).