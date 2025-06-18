Суд окончательно признал airBaltic виновной в нарушении прав пилота

Вступило в силу решение Рижского окружного суда, который признал незаконными действия латвийской национальной авиакомпании airBaltic в отношении одного из пилотов. Об этом агентству LETA сообщили в Верховном суде.
Во вторник, 17 июня, Сенат Верховного суда оставил без изменений постановление коллегии по гражданским делам Рижского окружного суда, тем самым утвердив его решение от 25 октября 2024 года.
Как сообщает Латвийский профсоюз работников авиации (LAA), Сенат в своем решении однозначно указал, что право отказаться от ночной работы есть у любого работника в Латвии, включая членов экипажей воздушных судов.
Таким образом, была отвергнута ранее озвученная airBaltic позиция, что данные нормы не распространяются на пилотов. Суд также установил, что авиакомпания airBaltic нарушила Закон о труде, необоснованно отказывая работникам с детьми до трех лет в возможности использовать летний отпуск, а также неправомерно возбудив дисциплинарное дело против сотрудника, сообщившего о возможных рисках для безопасности полётов.
LAA подчеркивает, что данное судебное решение принципиально важно не только для конкретного сотрудника, но и для всей авиационной и транспортной отрасли Латвии. Теперь работники, которым в последние два года было отказано в законных родительских правах или на которых оказывалось давление с требованием работать по ночам без возможности отказа, смогут требовать компенсации за эти нарушения.
Профсоюз неоднократно обращался к совету airBaltic, предупреждая, что руководство компании сознательно игнорирует положения Закона о труде. Теперь и суд подтвердил, что в компании сформировалась рабочая среда, в которой сотрудников наказывают даже за привлечение внимания к вопросам безопасности, что не только неэтично, но и создает риски для безопасности полетов. В LAA убеждены, что подобные действия руководства не являются случайностью, а представляют собой осознанную стратегию ухода от законодательно гарантированных прав сотрудников.
LAA призывает совет airBaltic незамедлительно оценить действия ответственных сотрудников отдела персонала и оперативного управления, а также влияние этих действий на репутацию компании и эффективность расходования ее средств.
Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года концерн airBaltic понес убытки в размере 29,348 млн евро, что на 27,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Оборот концерна при этом увеличился на 0,3%, составив 132,719 млн евро.
По итогам 2024 года концерн airBaltic зафиксировал аудированные убытки в размере 118,159 млн евро, в отличие от прибыли годом ранее. Оборот концерна в сравнении с 2023 годом вырос на 11,9%, достигнув 747,572 млн евро.
В настоящее время латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору - датскому предпринимателю Ларсу Тусену через компанию Aircraft Leasing 1 - 2,03%.
Однако в конце января 2025 года было достигнуто соглашение с немецкой авиакомпанией Lufthansa о вложении в airBaltic 14 млн евро. В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемые акции, что обеспечит ей участие в капитале airBaltic в размере 10%. Позже, после потенциального IPO airBaltic, эти акции будут преобразованы в обычные акции.
Окончательный объем участия Lufthansa Group после IPO определит рыночная цена во время IPO. В рамках соглашения Lufthansa Group после IPO получит не менее 5% капитала airBaltic. Кроме того, правительство Латвии 30 августа 2024 года приняло решение, что после IPO государство сохранит за собой минимум 25% плюс одна акция в капитале airBaltic.
Данная сделка еще должна получить одобрение Федерального антимонопольного ведомства Германии (Bundeskartellamt).
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