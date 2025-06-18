"Партия войны" в Кремле требует от Путина мобилизации и ядерных ударов

По данным американской разведки, активная вербовочная кампания и щедрые бонусы позволяют ежемесячно пополнять армию минимум на 30-40 тысяч человек. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что за первые пять месяцев года армия пополнилась на 175 тысяч человек. Федеральный бюджет подтверждает эти данные: в первом квартале государство выплатило бонусы примерно 90 тысячам "добровольцев", подсчитал научный сотрудник немецкого Института международных проблем безопасности Янис Клуге. В сравнении с первым кварталом 2024 года приток в армию увеличился на 22%.

Особенно активно новых солдат вербуют в беднейших регионах, что позволяет восполнять потери на фронте, которые, по данным британской разведки, уже превысили один миллион человек (убитыми и ранеными). Однако существенно изменить линию фронта не удается: за 16 месяцев боев, с января 2024 года по апрель 2025-го, российские войска сумели захватить менее одного процента территории Украины, потеряв при этом свыше 400 тысяч солдат.

Новая волна мобилизации, помимо экономических трудностей, нанесет удар по имиджу Путина - это станет прямым признанием того, что "специальная военная операция" идет совсем не по плану, заявил один из кремлевских чиновников. "Это очень дорогое признание в ситуации, когда все держится на иллюзии контроля", - добавил он.

Для масштабного ответа на операцию "Паутина" у Путина попросту нет ресурсов, считает старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Марк Галеотти.

"Может быть, Путин и сможет запускать по несколько сотен дронов в день, но на большее его не хватит", - уверен Галеотти.