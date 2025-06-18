"Партия войны" в Кремле требует от Путина мобилизацию и ядерные удары

По данным американской разведки, активная вербовочная кампания и щедрые бонусы позволяют ежемесячно пополнять армию минимум на 30-40 тысяч человек. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что за первые пять месяцев года армия пополнилась на 175 тысяч человек. Федеральный бюджет подтверждает эти данные: в первом квартале государство выплатило бонусы примерно 90 тысячам "добровольцев", подсчитал научный сотрудник немецкого Института международных проблем безопасности Янис Клуге. В сравнении с первым кварталом 2024 года приток в армию увеличился на 22%.

Особенно активно новых солдат вербуют в беднейших регионах, что позволяет восполнять потери на фронте, которые, по данным британской разведки, уже превысили один миллион человек (убитыми и ранеными). Однако существенно изменить линию фронта не удается: за 16 месяцев боев, с января 2024 по апрель 2025 года, российские войска сумели захватить менее одного процента территории Украины, потеряв при этом свыше 400 тысяч солдат.

Новая волна мобилизации, помимо экономических трудностей, нанесет удар по имиджу Путина - это станет прямым признанием того, что "специальная военная операция" идет совсем не по плану, заявил один из кремлёвских чиновников. "Это очень дорогое признание в ситуации, когда все держится на иллюзии контроля", - добавил он.

Для масштабного ответа на операцию "Паутина" у Путина попросту нет ресурсов, считает старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Марк Галеотти.

"Может быть, Путин и сможет запускать по несколько сотен дронов в день, но на большее его не хватит", - уверен Галеотти.