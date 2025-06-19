Беременной женщине в Джорджии после смерти мозга поддерживали жизнь вплоть до родов. Аборты там запрещены

При этом еще тогда, в феврале, врачи предупредили мать женщины, что в связи со случившемся не исключено, что ее внук может появиться на свет слепым, неспособным к нормальной ходьбе или даже просто нежизнеспособным.

Дебаты об абортах в США

Практически полный запрет на аборты возглавляющий штат республиканец Брайан Кемп подписал в 2019 году.

Однако этот закон вступил в силу только после того, как в 2022 году Верховный суд США принял решение, фактически лишившее американских женщин гарантированного конституционного права на аборт.

Для защитников права на аборт история Смит стала еще одним вопиющим случаем в длинном списке историй, ставших возможными из-за запретов на аборты в консервативных штатах.

В Огайо, например, чтобы прервать беременность 10-летней жертвы изнасилования, девочку пришлось вывозить в другой штат.

В Техасе одну женщину, у которой уже было четверо детей, заставили доносить плод с доказанной смертельной аномалией, а другую — у которой случился выкидыш — врачи отказывались лечить, пока спустя 40 часов женщина не истекла кровью.

Как пишет либеральное издание Atlantic, с философской точки зрения, все эти случаи — лишь отражение того, что сторонники абортов считают неоспоримым основанием своей политики в этой сфере: что тела и жизни женщин — не более чем расходный материал, предназначенный исключительно для производства детей.

А как отмечает в New York Times профессор Юридической школы Ратгерса Кимберли Матчерсон, «сторонники репродуктивной справедливости уже давно поняли, что закон об абортах никогда не касается исключительно одних только абортов. Речь идет об осуществлении контроля над всеми беременными женщинами — независимо от того, планируют ли они доносить свою беременность до срока».