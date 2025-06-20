Фактомат Бисмарк оправдывает вторжение России в Украину?

Самая известная фраза Платона (также приписываемая Ленину, Линкольну и Джейсону Стетхему): "Главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность". Но одно дело - когда цитаты уходят "в народ", а оттуда возвращаются к другому автору, и совсем другое - когда они служат оружием пропаганды и ненависти. Проект TVNET "Фактомат" разбирается, зачем были придуманы и о чем врут всему миру "цитаты" Бисмарка, Тетчер и Пушкина.
Фейки могут жить веками - например, любимая цитата российского диктатора Владимира Путина, приписываемая его главному царю - Александру III:
Эту фразу увековечили на памятнике Александру III, который лично открыл диктатор. Ее цитировали Жириновский и Зюганов. Ее переиначивают ("Армия, флот и Беларусь") и вставляют в российские патриотические песни вроде "Дядя Вова, мы с тобой". Единственный источник - мемуары зятя Александра III, опубликованные почти через 40 лет после смерти императора. Похожую мысль высказывали и зарубежные монархи до и после Александра - культуролог Константин Душенко указывает на кайзера Вильгельма и Фридриха II Великого.
Сама по себе цитата - безобидный слепок эпохи, но сегодня она звучит выражением и оправданием путинской идеологии ("весь мир - враги, мы - осажденная крепость"). Служат режиму и более современные фейки.
Механизм пропаганды
Российская интернет-дезинформация действует по принципу "пожарного шланга лжи":
- Начальный вброс - тихий, в блоге, колонке или картинке на популярном сайте.
- Рост доверия обеспечивают репосты и упоминания у медийных лиц. К примеру, несколько из упомянутых цитат обязаны долгой жизнью Никите Михалкову.
- Кристаллизация или закрепление наступает, когда цитату повторяют гос-СМИ, печатают в учебниках или упоминают "наверху". Некоторые цитаты оказываются переведены на другие языки и возвращаются на родину своих "авторов" - в Европу и США.
Комплименты
Больше других от "комплиментарных фейков" пострадал немецкий государственный деятель, дипломат и политик Отто фон Бисмарк (1815–1898). Опровергнуть цитаты достаточно просто - поиском ключевых слов по полным сборникам речей, мемуаров, писем к жене, к сестре и шурину.
Цитату "никогда не воюйте..." приводили в патриотических комментариях и российских СМИ (например, "Военное обозрение", 2014 год), активно распространяли в соцсетях и блогах - особенно в контексте Крыма и Сирии. Уже упомянутый Константин Душенко ("История знаменитых цитат", 2018 год) констатирует: ни "никогда не воюйте с русскими...", ни похожих фраз в его речах нет. Эту позицию подтверждает даже российская провластная радиостанция Sputnik. Скорее всего, эта фраза появилась как афоризм и лишь потом была "приписана" Бисмарку для солидности.
В 2025 году российская пропаганда пытается найти остатки оптимизма в другом афоризме "Бисмарка":
В российских интернет-цитатниках это "говорит" то Бисмарк, то премьер-министр Великобритании Черчилль (1874–1965) - последний действительно любил говорить афоризмами. Цитату особенно полюбили российские пропагандисты, когда стало понятно, что вторжение в Украину давно не поспевает за графиком. На самом деле это русская пословица: "Не скоро запряг, да скоро приехал" (напр. у Даля). У Антона Павловича Чехова в записной книжке 1901 года встречается запись "...медленно запрягать, но быстро ездить - в характере этого народа, сказал Бисмарк": цитаты приписывали германскому политику уже тогда.
"Он принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой"
Фраза, якобы произнесенная Черчиллем о советском диктаторе Сталине, была увековечена ярой коммунисткой и общественным деятелем Ниной Андреевой в 1988 году; с тех пор реабилитация Сталина в России проходит во многом под пафосом этой фразы. Она ушла в биографии Сталина (Ю. Емельянов) и СМИ; в 2013 году КПРФ даже разместила ее на билбордах к 70-летию Сталинградской битвы. Реальным автором фразы был британский журналист-марксист Исаак Дойчер: в некрологе после смерти Сталина (Manchester Guardian, 6 марта 1953 г.) он писал: "Суть исторических достижений Сталина в том, что он получил Россию, пахавшую деревянными плугами, и оставляет ее оснащенной атомными реакторами". Уже в 1988 году "Правда" опровергла авторство Черчилля.
Пророчества
Этот "майдановский" (по определению отца Андрея Кураева) тезис с 90-х годов и особенно после 2014 года превратился в "канон" российской риторики: цитату повторяли политики, публицисты, авторы книг (А. Шутов, И. Саввон, Г. Крючков и др.) и крупные российские СМИ как "геополитическое завещание" Бисмарка. Еще в 1997 году будущий глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приводил ее на страницах "Независимой газеты" (17.06.1997 - в онлайн-архиве). Однако, по данным доктора Ульфа Моргенштерна из Фонда Бисмарка, "ничего подобного Бисмарк не говорил. И не мог говорить" - в его речах, письмах и даже воспоминаниях современников такой мысли нет. Более того, канцлер выступал против военного давления на Россию и не использовал термин "Украина", который вошел в немецкий политический лексикон позднее. Фраза - не более чем пересказ идеи западноукраинского священника Ивана Рудовича из публикации 1926 года.
Стихотворение "Клеветникам России 2" с 2014 года стало вирусным "ответом Пушкина" на внешнюю политику и международную изоляцию России. На деле это произведение современного поэта Владимира Верова, впервые опубликованное им на портале "Стихи.ру" в 2005 году и подписанное "Клеветникам России 2004". Сам Веров подтверждал свое авторство на форуме "Россия - Запад" еще в 2010 году.
Фраза "Фашисты будущего будут называться антифашистами" попала в ту же волну популярности - после 2014 года. Ее цитировали российские ("Известия", Радио "Свобода") и украинские издания ("Наш Киев", "Цензор").
Цитата появилась не на русском языке - в Европе и США цитаты Черчиллю приписывают так же часто, как Бисмарку в России. В 2018 году губернатор Техаса Грег Эбботт разместил ее в Twitter. После этого Международное общество Черчилля провело расследование: редактор бюллетеня Churchill Society подтвердил - ни в одном официальном документе, речи или тексте Черчилля этого нет. Подобная мысль появлялась в США уже в 1930-х, иногда приписывалась сенатору Хьюи Лонгу, а к Черчиллю она "прилипла" только около 2010 года.
"Пророчество о западном заговоре руками Украины" стало частью мейнстрима, хотя у американского филантропа Сороса такой цитаты не найти. Ее смысл впервые зафиксирован в колонке пропагандиста Запольскиса на сайте Regnum (2014), где он цинично рассуждал о выгоде Европы превратить Украину в "пепелище, заваленное трупами" - позднее эту мысль приписали Соросу через многочисленные перепечатки.
Заговоры
Впервые цифру в 15 миллионов озвучил публицист Андрей Паршев в 1999 году - он утверждал, что слышал ее на аудиозаписи выступления Маргарет Тэтчер. С тех пор цитата регулярно всплывала: лидер КПРФ Геннадий Зюганов упоминал ее в книге 2009 года. В 2018 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова повторила слова Тэтчер на брифинге. Однако в официальных архивах, включая Фонд Маргарет Тэтчер, никаких следов такой речи нет. Журналисты, присутствовавшие на упомянутом выступлении в Хьюстоне 1991 года, ничего подобного не помнят. Представитель Фонда Тэтчер Крис Коллинс назвал цитату "очевидной фальшивкой". Паршев ввел фразу в оборот, ссылаясь на несуществующую запись, а затем "СССР" в цитате подменили на "Россию" - для актуальности.
Похожий сюжет - приписываемая первой женщине-госсекретарю США Мадлен Олбрайт (а прежде - первой афроамериканке, ставшей госсекретарем США, Кондолизе Райс) мысль об отторжении Сибири. Этот миф возник на российских форумах, откуда перекочевал в российские СМИ. Российский режиссер Никита Михалков упомянул о нем в интервью, "попался" и председатель Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков, а затем и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев (2015), утверждавший, что, по мнению США и Олбрайт, "России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь". Диктатор Путин в 2007 и 2021 годах публично упоминал "странные идеи" о праве собственности на Сибирь, не называя источников. Расследование журналистки Юлии Латыниной и сотрудников фонда Мадлен Олбрайт подтвердили: цитата - вымысел.
Единственное "доказательство" сторонников - интервью 2006 года, в котором отставной генерал Федеральной службы охраны РФ заявил: спецслужбы "считывали мысли Олбрайт" и обнаружили эту идею у нее в голове.
Одним из самых известных российских конспирологических фейков стал так называемый "план Даллеса" - текст, раскрывающий секретные методы морального разложения России через "оболванивание" и "подмену ценностей". С начала 90-х он цитировался в российских газетах, выступлениях, учебниках, а к 2010-му стал уже нарицательным.
Аллен Даллес, глава Центрального разведывательного управления США в 1950-х, если что-то такое и планировал, то текста своих планов не оставил. Сам "план" - компиляция фрагментов из советского романа Анатолия Иванова "Вечный зов" (1981), где злодей-американец произносит монолог о разрушении СССР. В 2016 году в России фальшивый "план Даллеса" признали экстремистским материалом и запретили.
Одну из самых распространенных "заговорческих" цитат также приписывают Бисмарку. Она побывала в российских учебниках и на телевидении, а доктор исторических наук Борис Хавкин приводил ее в своей статье. На выставке "Россия - моя история" 2016 года фраза украшала рекламу. Появилась она в Рунете около 2010 года - сначала про всех "славян", а только потом - про "русских".
В мае 2025 годе ее по результатам переговоров в Стамбуле - немного переврав - произнес глава российской делегации Владимир Мединский.
Опровержение годами находится на сайте Российского военно-исторического общества - организации, которую основал и возглавил сам Мединский.
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