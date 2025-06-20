Фраза, якобы произнесенная Черчиллем о советском диктаторе Сталине, была увековечена ярой коммунисткой и общественным деятелем Ниной Андреевой в 1988 году; с тех пор реабилитация Сталина в России проходит во многом под пафосом этой фразы. Она ушла в биографии Сталина (Ю. Емельянов) и СМИ; в 2013 году КПРФ даже разместила ее на билбордах к 70-летию Сталинградской битвы. Реальным автором фразы был британский журналист-марксист Исаак Дойчер: в некрологе после смерти Сталина (Manchester Guardian, 6 марта 1953 г.) он писал : "Суть исторических достижений Сталина в том, что он получил Россию, пахавшую деревянными плугами, и оставляет ее оснащенной атомными реакторами". Уже в 1988 году "Правда" опровергла авторство Черчилля.

Пророчества

Этот "майдановский" (по определению отца Андрея Кураева) тезис с 90-х годов и особенно после 2014 года превратился в "канон" российской риторики: цитату повторяли политики, публицисты, авторы книг (А. Шутов, И. Саввон, Г. Крючков и др.) и крупные российские СМИ как "геополитическое завещание" Бисмарка. Еще в 1997 году будущий глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приводил ее на страницах "Независимой газеты" (17.06.1997 - в онлайн-архиве). Однако, по данным доктора Ульфа Моргенштерна из Фонда Бисмарка, "ничего подобного Бисмарк не говорил. И не мог говорить" - в его речах, письмах и даже воспоминаниях современников такой мысли нет. Более того, канцлер выступал против военного давления на Россию и не использовал термин "Украина", который вошел в немецкий политический лексикон позднее. Фраза - не более чем пересказ идеи западноукраинского священника Ивана Рудовича из публикации 1926 года.