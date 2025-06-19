Тяжелая авария в Риге: столкнулись две машины, в одной находились дети

Вечером в воскресенье, 15 июня, на улице Бикерниеку в Риге в тяжелое ДТП попали два автомобиля. Полиция еще выясняет причины аварии, однако известно, что один из водителей ехал со скоростью почти 100 км/ч и в одной из машин на заднем сиденье было двое детей, сообщает передача Degpunktā.