Тяжелая авария в Риге: Volvo на большой скорости врезалась в машину, в которой были дети

В воскресенье, 15 июня, поздний вечер жителям улицы Бикерниеку испортила серьезная авария двух машин - люди вышли посмотреть, что произошло, и уже вскоре на месте ДТП собрались жильцы нескольких домов.

Александр в тот момент сидел на скамейке у дома. "Такой удар был! Машины полетели, и та Volvo снесла столб, а белую машину отбросило в лес. Ну, удар там был сильный", - рассказал Александр.

Какое-то время дорога была закрыта, потому что оперативным службам нужно было убедиться в безопасности как проезжей части, так и водителей и окружающих.

Водитель Volvo не был пьян, однако мчался по улице Бикерниеку. В свою очередь в автомобиле Opel находилась семья - отец, мать и двое детей.

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