"Надо у себя строить, а не у соседа ломать". Смольянинов о Латвии, России и счастливой Канаде

Живущий в Латвии актер и музыкант Артур Смольянинов стал гостем подкаста "Бла Бла Бла", в котором рассказал об изучении латышского языка, лучшем городе в мире, а также о том, что должны делать страны, чтобы быть счастливыми.
"Мне очень нравится в Латвии. В первую очередь, наверное, из-за природы. Потому что это очень похоже на те места, которые я люблю. Природа, пейзажи за окном - это очень важно. Мне очень нравится рижская архитектура, мне нравится, что немного людей. У этого, конечно, есть свои минусы, я это понимаю, но лично мне это нравится. Потому что я приехал из гремящего мегаполиса, где все пытаются друг друга сожрать - здесь такого нет.
Мне нравится эта депрессивная погода, низкое небо, дожди, ветра, промозглость какая-то. Мне в целом нравится и близка эта неспешность латвийская. Она действительно есть. Этот стереотип не на пустом месте возник. Мне нравится этот ритм. Я думаю, что в целом характер человека и нации в первую очередь определяет природа и среда обитания".
- сказал актер, который в настоящее время живет в Юрмале.
Смольянинов также рассказал об изучении латышского языка, оценив свой уровень знаний на А1. По словам актера, в Латвии у него есть возможность общаться на русском, что для него является положительным моментом, но в то же время препятствием для быстрого изучения латышского языка.
"Есть такие примеры, когда люди совершенно спокойно живут, вообще не зная ни слова по-латышски, и выживать им это не мешает. Я не говорю о том, правильно это или нет или как к этому относиться. Речь в первую очередь о самоуважении. Во-первых, изучение любого иностранного языка способствует профилактике деменции и болезни Альцгеймера. То есть это полезно. Во-вторых, мне это просто интересно. Он нетрудный и очень родственный русскому языку, есть просто огромное количество одинаковых слов - ēst, sēdēt, domāt. В целом при должном усердии это несложный язык. Уж определенно легче китайского, арабского и даже английского и немецкого. Во всяком случае для моего, русского уха", - считает Смольянинов.
Актер недавно вернулся из тура по США и Канаде, где его очень впечатлил город Ванкувер. "Это лучший город, который я видел в жизни. Как он построен, как он выглядит, природа и атмосфера, то, какие там люди и как они ко всему этому относятся, берегут, созидают, приумножают и ценят жизнь вокруг".
"Если ты человек, который понимает, что строить лучше, чем ломать, а любить лучше, чем убивать, то вряд ли ты можешь быть счастлив до конца сегодня в России. Канада ни с кем не ведет войну, ни на кого не нападала и не проливала реки крови. Оказывается для того, чтобы что-то построить и быть счастливыми, нужно это просто построить.
Нужно у себя дома строить, ни на кого не нападая, не страдая никакими фантомными имперскими болями, не пытаясь куда-то расширяться, не заниматься бесконечным пи*дежом о величии.
И никто не вырождается, вот удивительное дело. Наоборот - как-то все расцветает, цветет и пахнет. И не надо для этого ничего разламывать - надо просто у себя строить, а не у соседа ломать".
Видео: Артур Смольянинов в подкасте "Бла Бла Бла"
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