"Надо у себя строить, а не у соседа ломать". Смольянинов о Латвии, России и счастливой Канаде

"Есть такие примеры, когда люди совершенно спокойно живут, вообще не зная ни слова по-латышски, и выживать им это не мешает. Я не говорю о том, правильно это или нет или как к этому относиться. Речь в первую очередь о самоуважении. Во-первых, изучение любого иностранного языка способствует профилактике деменции и болезни Альцгеймера. То есть это полезно. Во-вторых, мне это просто интересно. Он нетрудный и очень родственный русскому языку, есть просто огромное количество одинаковых слов - ēst, sēdēt, domāt. В целом при должном усердии это несложный язык. Уж определенно легче китайского, арабского и даже английского и немецкого. Во всяком случае для моего, русского уха", - считает Смольянинов.

Актер недавно вернулся из тура по США и Канаде, где его очень впечатлил город Ванкувер. "Это лучший город, который я видел в жизни. Как он построен, как он выглядит, природа и атмосфера, то, какие там люди и как они ко всему этому относятся, берегут, созидают, приумножают и ценят жизнь вокруг".

"Если ты человек, который понимает, что строить лучше, чем ломать, а любить лучше, чем убивать, то вряд ли ты можешь быть счастлив до конца сегодня в России. Канада ни с кем не ведет войну, ни на кого не нападала и не проливала реки крови. Оказывается для того, чтобы что-то построить и быть счастливыми, нужно это просто построить.

Нужно у себя дома строить, ни на кого не нападая, не страдая никакими фантомными имперскими болями, не пытаясь куда-то расширяться, не заниматься бесконечным пи*дежом о величии.

И никто не вырождается, вот удивительное дело. Наоборот - как-то все расцветает, цветет и пахнет. И не надо для этого ничего разламывать - надо просто у себя строить, а не у соседа ломать".

Видео: Артур Смольянинов в подкасте "Бла Бла Бла"