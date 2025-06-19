Чударс утвержден на посту министра умного управления и регионального развития

Премьер-министр Эвика Силиня перед голосованием по кандидатуре Чударса на заседании Сейма отметила, что деятельность Министерства умного управления и регионального развития охватывает широкий круг вопросов, связанных с дигитализацией, самоуправлениями, развитием регионов и избирательным процессом. В таких условиях необходимо, чтобы его возглавлял человек с широким кругозором, обладающий опытом и профессионализмом.

Премьер напомнила, что Чударс более десяти лет возглавлял самоуправление Саласпилса, что свидетельствует о понимании им работы самоуправлений, способностях к руководству и развитию в долгосрочной перспективе. Также он занимал пост министра климата и энергетики, имеет опыт работы в Сейме и является юристом, хорошо ориентирующимся в вопросах госуправления и законодательства.

Как сообщалось, прежний министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") подала в отставку, взяв на себя политическую ответственность за технические проблемы на выборах самоуправлений.

Раймонд Чударс (1974 г. рожд.) получил образование в Латвийском университете и с 2002 по 2009 год был практикующим юристом. В 2001 году он был избран в Саласпилсскую краевую думу и переизбирался вплоть до 2021 года, при этом с 2009 года занимал должность ее председателя.

В декабре 2022 года Чударс был назначен министром климата и энергетики во втором правительстве Кришьяниса Кариньша и занимал эту должность до его отставки.