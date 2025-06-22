Шура Би-2 о дуэте c Дарьей из Пурвциемса, чьи каверы собирают миллионы

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Ранее Дарья уже была гостьей программы TVNET+ "В чем фишка?". Мы писали, что самые просматриваемые клипы на канале The Rigans Band с ней на вокале - это каверы на песню "Я так соскучился" группы "Порнофильмы" (11 миллионов) и на "Апрель" Виктора Цоя (10 миллионов).

Дарью в коллектив к Шуре привела барабанщица Нелли Бубуянц. Они позвонили в 20:00 и пригласили девушку на репетицию. Репетиция была в 9 утра:

"Она не спала всю ночь. Выучила 12 песен. То есть она как пионер пришла. Такая вся трясется. Поет фантастически. Мы уже были, мы были в Дубае, мы играли на большом рок-фестивале в Турции. Дашка - молодец, поет просто фантастически".

"Может быть, мы к концу года сделаем в Риге опять концерт. Ну, посмотрим. Просто у "Би-2" очень большой гастрольный график. У нас в сентябре начинается тур. До конца января мы будем в туре. Кстати, "Би-2" практически заканчивают новый альбом, который появится, скорее всего, в конце - в середине декабря. Так что весной следующего года будет новый альбом - поедем в тур с новым альбомом. Ну, а 20 декабря, если вы хотите круто провести Christmas и Новый год, приходите в Xiaomi Arēna. Это будет незабываемо!" - подытожил артист.

Полный выпуск интервью смотрите на портале RUS TVNET.

Дарья Чеботарева и Шура Би-2 Фото: Кадр из видео