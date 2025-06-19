Видео Самая высокая баскетболистка в мире дебютировала во взрослой сборной

В июне прошлого года Чжан впервые сыграла за молодежную сборную: выйдя со скамейки запасных, она набрала 19 очков всего за 13 минут, а Китай разгромил Индонезию со счетом 109:50.

Спустя год спортсменка дебютировала в национальной сборной, выйдя на площадку в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины. Проведя на площадке 12 минут, 220-сантиметровая центровая набрала 18 очков и сделала 7 подборов. Китай одержал победу со счетом 101:55.

Через несколько дней команды встретились вновь, и на этот раз китайская сборная одержала победу с разницей в 67 очков (124:57). В этом матче на счету Чжан Цзыюй было 16 очков и 7 подборов.

Сборная Китая сейчас готовится к чемпионату Азии.

Цзыюй - самая высокая баскетболистка в мире. До нее рекорд принадлежал польке Марго Дыдек (218 см), которая выступала в WNBA с 1998 по 2008 год. Цзыюй всего на два сантиметра ниже звезды "Сан-Антонио Спёрс" Виктора Вембаньямы. Учитывая ее рост и национальность, пользователи соцсетей уже сравнивают Чжан с легендой НБА Яо Мином, который выше нее на девять сантиметров.

К феноменальной спортсменке на родине особое внимание. С ней отдельно работают психологи, физиологи и персональные тренеры. За Цзыюй внимательно следят скауты женской НБА. Однако, согласно правилам лиги, заключить контракт с баскетболисткой они смогут лишь по достижении ею 20-летнего возраста.