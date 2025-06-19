В Ропажском крае может произойти смена власти

Несмотря на то, что руководимый председателем Ропажской краевой думы Витой Паулане список "Для развития Латвии" и Национального объединения получил больше всего - семь из 19 - мест в думе, в результате объединения политических сил создана новая коалиция и возможна смена власти.
Как агентству LETA сообщила представитель "Объединенного списка" (ОС) Тереза Лукса, о создании коалиции договорились ОС, у которых четыре депутатских мандата, партии "Новое Единство" и "Прогрессивные" с тремя мандатами, партия "Латвия на первом месте" с двумя и Союз зеленых и крестьян с одним депутатским мандатом.
Таким образом, у новой коалиции может быть десять из 19 голосов в думе.
Лукса отметила, что избиратели проголосовали за перемены, подтвердив стремление общества к новому направлению и ответственному управлению.
Она отмечает, что целью сформированной коалиции является обеспечение прозрачного, честного и ориентированного на развитие управления, в котором приоритет отдается потребностям жителей, сотрудничеству с советами жителей, развитию инфраструктуры, образованию, продвижению предпринимательства и общественно полезным проектам.
По ее словам, все политические силы готовы работать сообща как единая команда.
План работы новой коалиции будет утвержден в ближайшее время, и зоны ответственности будут делегированы каждой из вовлеченных сторон.
В свою очередь Паулане указала агентству LETA, что во время переговоров о формировании коалиции она предлагала другим политическим силам различные возможности сотрудничества. Она подчеркнула, что не держится за должность и предлагала другим политикам должность мэра, в то время как она сама была бы готова стать заместителем председателя думы в стабильной коалиции.
Однако это решение не было принято, и депутатов "Для развития Латвии"/Нацобъединения оставили в оппозиции.
Паулане добавила, что больше всего ей жаль, что "жители будут возмущены и между районами края возникнут разногласия".
"Был создан сильный край, начаты большие проекты, на счетах самоправления - 14 миллионов евро. Наработки хорошие. Удачи новой коалиции", - сказала Паулане.
Политик пообещала, что руководимая ею политическая сила будет сильной, но справедливой оппозицией.
Напомним, за "Для развития Латвии"/Нацобъединение проголосовали 34,92% избирателей, что дало списку семь мандатов депутатов в Рижской думе.
За ОС проголосовали 17,57% избирателей, что дало этому списку четыре депутатских места, за общий список "Нового Единства" и "Прогрессивных" проголосовали 15,57% избирателей, что обеспечило им три места в думе.
LPV, набравшая 11,89% голосов, получила два мандата в думе. Столько же мандатов и у объединенного списка "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши", за которых проголосовали 8,38% избирателей.
В свою очередь, поддержку в размере 7% в думе Ропажского края получил СЗК.
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