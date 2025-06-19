В Ропажском крае может произойти смена власти

Как агентству LETA сообщила представитель "Объединенного списка" (ОС) Тереза Лукса, о создании коалиции договорились ОС, у которых четыре депутатских мандата, партии "Новое Единство" и "Прогрессивные" с тремя мандатами, партия "Латвия на первом месте" с двумя и Союз зеленых и крестьян с одним депутатским мандатом.

Таким образом, у новой коалиции может быть десять из 19 голосов в думе.

Лукса отметила, что избиратели проголосовали за перемены, подтвердив стремление общества к новому направлению и ответственному управлению.

Она отмечает, что целью сформированной коалиции является обеспечение прозрачного, честного и ориентированного на развитие управления, в котором приоритет отдается потребностям жителей, сотрудничеству с советами жителей, развитию инфраструктуры, образованию, продвижению предпринимательства и общественно полезным проектам.

По ее словам, все политические силы готовы работать сообща как единая команда.

План работы новой коалиции будет утвержден в ближайшее время, и зоны ответственности будут делегированы каждой из вовлеченных сторон.