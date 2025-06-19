В Видземе мужчину за попытку убийства приговорили к 15 годам тюрьмы

Видземский районный суд за стрельбу по людям, пытаясь одного из них убить, приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Мужчина обвиняется в покушении на убийство нескольких человек, а также в приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов для него без соответственного разрешения.
За это лицо наказано лишением свободы на срок 15 лет и шесть месяцев, а также пробационным надзором на два года.
Прокуратура проинформировала, что июльской ночью 2022 года во время совместного распития алкогольных напитков мужчина по своему месту жительства пытался убить другого человека, который в тот момент находился в комнате с еще тремя людьми.
Подвергая опасности жизни и этих людей, обвиняемый со двора дома через окно совершил целенаправленный выстрел из незаконно приобретенного и хранимого огнестрельного оружия. В результате выстрела потерпевший получил поверхностное ранение подбородка.
Увидев, что первым выстрелом убить человека не удалось, мужчина совершил в направлении пострадавшего второй выстрел, который цели не достиг, указали в прокуратуре.
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