Четыре способа приготовления малосольных огурцов

Какое лето без ревеня, свежей зелени, сезонных ягод, гриля, холодного супа и, конечно же, малосольных огурцов.
Существует множество разнообразных вариантов: кто-то предпочитает готовить очень просто - смешивая огурцы только с соленой водой, другие добавляют укроп, а третьи не представляют огурцы без полного букета трав, поэтому добавляют перец, лавровый лист, листья черной смородины и вишни, не забывая про чеснок.
Но на этот раз дело не в количестве и пропорциях ингредиентов, а в разных способах.
Теплый рассол
Огурцы, залитые теплым рассолом, - один из классических способов. Рассол, в котором используется вода, соль и сахар по вкусу, доводят до кипения. Охлаждают до температуры около 70 градусов, а затем заливают им уже подготовленные огурцы.
Теплый маринад позволяет огурцам просолиться быстрее, а для тех, кто этого желает, в итоге получаются еще и слегка соленые огурцы.
Холодный рассол
Если вы не хотите работать у плиты в жаркую погоду, делайте то же самое, что и раньше, только здесь вам придется поработать руками, старательно помешивая смесь воды и соли, чтобы крупинки соли растворились, прежде чем выливать их на огурцы.
Малосольные огурцы без воды
Вы можете наслаждаться слегка хрустящими, но быстро засолеными огурцами через короткое время, используя метод сухой засолки.
Нарежьте огурцы дольками, добавьте зелень по вкусу, добавьте соль и, по желанию, сахар, поместите в герметичную емкость и хорошенько потрясите. Затем оставьте на некоторое время, чтобы соль подействовала, и - готово!
Если у вас больше времени, то вам не нужно трясти емкость, просто добавьте все ингредиенты, перемешайте так, чтобы зелень и соль равномерно покрыли огурцы, и дайте времени сделать свое дело.
Ледяные огурцы
Отличный способ, если вы хотите насладиться малосольными - хрустящими огурцами на пикнике. Этот способ сочетает холодный рассол и сухой способ.
Лед обеспечивает холодный эффект, который, как и при холодном рассоле, сохраняет огурцы твердыми и хрустящими. Но остальные шаги точно такие же, как и при использовании сухого способа, только в дополнение к травам и специям нужно добавить кубики льда.
Полезно знать:
- Чем дольше огурцы находятся в тепле, тем менее хрустящими они будут;
- Замачивание слегка увядших свежих огурцов в холодной воде поможет им восстановить упругость;
- Огурцы засолятся быстрее, если вы отрежете оба кончика.
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