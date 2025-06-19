Четыре способа приготовления малосольных огурцов

Существует множество разнообразных вариантов: кто-то предпочитает готовить очень просто - смешивая огурцы только с соленой водой, другие добавляют укроп, а третьи не представляют огурцы без полного букета трав, поэтому добавляют перец, лавровый лист, листья черной смородины и вишни, не забывая про чеснок.

Но на этот раз дело не в количестве и пропорциях ингредиентов, а в разных способах.

Теплый рассол

Огурцы, залитые теплым рассолом, - один из классических способов. Рассол, в котором используется вода, соль и сахар по вкусу, доводят до кипения. Охлаждают до температуры около 70 градусов, а затем заливают им уже подготовленные огурцы.

Теплый маринад позволяет огурцам просолиться быстрее, а для тех, кто этого желает, в итоге получаются еще и слегка соленые огурцы.

Холодный рассол