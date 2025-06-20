Скандал в латвийском футболе: что на самом деле произошло на стадионе Скределиса?

Перед матчем чемпионата Латвии по футболу между "Супер Новой" и "Лиепаей" на стадионе имени Яниса Скределиса в социальных сетях появились обвинения относительно поведения команды гостей. Писали даже, что возник конфликт, который едва не перерос в физическое столкновение. TVNET+ связался с директором "Лиепаи" Давидом Янсонсом, чтобы прояснить обстоятельства инцидента.
Специалист по футбольной инфраструктуре Гунтарс Индриксонс опубликовал в социальных сетях резкий пост: "Уважаемая "Лиепая", мы обычно рады любому гостю на стадионе Скределиса, но если гость приходит без приглашения и забывает, что он гость, то мы, как правило, не столь гостеприимны, как обычно".