Skip to footer
Пт, 20.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

Скандал в латвийском футболе: что на самом деле произошло на стадионе Скределиса?

Перевод: rus.tvnet.lv
Футболисты "Супер Новы" и "Лиепаи" на стадионе им. Яниса Скределиса

Перед матчем чемпионата Латвии по футболу между "Супер Новой" и "Лиепаей" на стадионе имени Яниса Скределиса в социальных сетях появились обвинения относительно поведения команды гостей. Писали даже, что возник конфликт, который едва не перерос в физическое столкновение. TVNET+ связался с директором "Лиепаи" Давидом Янсонсом, чтобы прояснить обстоятельства инцидента.

Специалист по футбольной инфраструктуре Гунтарс Индриксонс опубликовал в социальных сетях резкий пост: "Уважаемая "Лиепая", мы обычно рады любому гостю на стадионе Скределиса, но если гость приходит без приглашения и забывает, что он гость, то мы, как правило, не столь гостеприимны, как обычно".

Мы пытаемся понять, что произошло на стадионе Скределиса.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх