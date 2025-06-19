Грабитель облил сотрудницу ломбарда бензином и разбил топором витрину с драгоценностями

Госполиция получила вызов в ломбард на улице Бривибас в связи с произошедшим там ограблением 17 июня около 11:30. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что около 11:20 в ломбард вошел неизвестный мужчина, подошел к сотруднице и облил ее жидкостью - скорее всего, бензином.

Затем он достал из рюкзака топор и разбил им стекло витрины, где хранились драгоценности. Мужчина забрал один планшет с украшениями, в основном с цепочками из драгоценных металлов, и покинул место преступления.

Полицейские получили записи камер видеонаблюдения с изображением предполагаемого преступника и смогли установить его личность. Это мужчина 1990 года рождения, ранее судимый за кражи и преступления, связанные с наркотиками. В четверг утром подозреваемый был задержан. Госполиция продолжает выяснять местонахождение украденных драгоценностей.

По имеющейся информации, ломбард понес убытки в размере около 3 тысяч евро.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье 176(1) Уголовного закона - о грабеже. Закон предусматривает за такое преступление наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пробационного надзора, общественных работ либо штрафа с конфискацией имущества или без таковой.

Госполиция напоминает, что никто не считается виновным в совершении уголовного преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.