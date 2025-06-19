Глава НВС прокомментировал сообщения об усилении активности России на северных границах

На спутниковых изображениях видны строительные работы по возведению гарнизона артиллерийской бригады в Кандалакше Мурманской области. По оценке Yle, это первый признак того, что Россия начала постоянно увеличивать численность военных в приграничной зоне.

Власти Мурманска подтвердили, что в Кандалакше, расположенной примерно в 150 километрах от финской границы, строится новый военный городок, а также реконструируются старые жилые корпуса.

По информации Yle, изменения заметны и на других российских военных базах недалеко от границы.

Недавно аналогичные выводы сделала и шведская общественная телекомпания SVT, также на основании спутниковых фотографий. SVT сообщила, что российские вооруженные силы оборудовали три стоянки для боевой техники в Петрозаводске, примерно в 175 километрах от границы. Каждая из таких стоянок способна вместить до 50 единиц бронетехники.

СМИ отмечают, что на базе Каменка оборудован палаточный лагерь для нескольких тысяч военнослужащих, а также восстанавливается авиабаза "Североморск-2", закрытая в 1998 году.

Однако эти российские действия не идут ни в какое сравнение с подготовкой к вторжению в Украину, происходившей в конце 2021 и начале 2022 года.

Ссылаясь на источники в НАТО, американская газета The New York Times недавно также указала, что нынешнюю российскую военную активность нельзя сравнивать с той, что наблюдалась перед вторжением в Украину.

Российское вторжение в Украину подтолкнуло Финляндию и Швецию к вступлению в НАТО. Финляндия имеет общую с Россией границу протяженностью 1340 километров.