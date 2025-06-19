Главное за 19 июня В Рижской думе создали коалицию, латвийские журналисты вернулись домой и Трамп отказал Путину

В четверг, 19 июня, в Латвии и мире произошло много громких событий. У ЦИК появился новый председатель, в Риге расследую причины тяжелого ДТП, латвийские журналисты, застрявшие в Израиле, вернулись домой, а Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Путина о посредничестве в израильско-иранском конфликте. Об этих и других событиях читайте в вечернем дайджесте RUS TVNET.
Новости Латвии:
Депутаты Сейма в четверг, 19 июня, избрали Мариса Звиедриса на пост председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Фракции формирующих новую коалицию Рижской думы "Прогрессивных", Национального объединения, "Нового Единства" и "Объединенного списка" (ОС) в четверг подписали договор о сотрудничестве и плане действий.
Утром в четверг домой прибыла латвийская группа журналистов, которая на шесть дней застряла в Израиле в связи с эскалацией насилия между Израилем и Ираном.
Вечером в воскресенье, 15 июня, на улице Бикерниеку в Риге в тяжелое ДТП попали два автомобиля. Полиция еще выясняет причины аварии, однако известно, что один из водителей ехал со скоростью почти 100 км/ч, а в другой машине на заднем сиденье было двое детей, сообщает передача Degpunktā.
Мужчина в Огре вызвал большой интерес окружающих, выбрав весьма необычные дороги для езды, сообщает передача Degpunktā.
За рубежом:
Rus.Postimees нашел гражданку Эстонии, которую задержали прямо на границе рядом с Койдула в конце мая и посадили под арест в Пскове. История о том, как издеваются пограничники РФ, как всего за четыре слова можно оказаться в камере и возможно навсегда лишиться общения с самыми близкими людьми, стала рассказом о жизни одного из представителей народа сету, пишет Rus.Postimees.
Президент США Дональд Трамп в среду отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина выступить посредником в израильско-иранском вооруженном конфликте, заявив, что Путин должен сначала прекратить войну в Украине, пишет AFP.
Новая война на Ближнем Востоке способна перекроить карту самого нестабильного региона в мире, где Россия традиционно считалась одним из важных игроков. Ее позиции и так ослабли после бегства Башара Асада из Сирии и в связи с приоритетной для Кремля войной против Украины. Теперь же Москва рискует пропустить еще один удар по репутации, если война Израиля с Ираном закончится дестабилизацией или развалом страны, которую Владимир Путин всего полгода назад объявил "стратегическим партнером".
В соответствии с соглашением, достигнутым на переговорах в Стамбуле в начале этого месяца, Украина и Россия в четверг, 19 июня, провели очередной обмен пленными.
14 июня во время парада Trooping the Colour, или Церемонии выноса знамени в честь дня рождения короля Великобритании Карла III, семилетний принц Луи снова заставил публику улыбнуться - начиная с широкой беззубой улыбки, энергичного подшучивания и особенно игривого настроения в каждый момент дня рождения короля. Давайте посмотрим, что интерпретируют читатели по губам и что показывают забавные фотографии!
Интересное чтиво:
"Израиль сам решает, кому нравиться, а кому - нет", - сказал в программе TVNET+ "В чем фишка?" легендарный музыкант, певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.
Рост процентных ставок, вызванный инфляцией, ушел в прошлое, и сейчас на европейском денежном рынке наблюдаются противоположные тенденции. Есть ли у латвийских заемщиков возможность получить более дешевые кредиты? TVNET Bizness спросил об этом у ведущих коммерческих банков.
Совсем недавно в зарубежных СМИ появилась информация о том, что одна компания выступила со специальным предложением для папы римского Льва XIV - особым автомобилем специально для него. Это компания из Латвии - Dartz Motorz, которая специализируется на производстве бронетранспортеров класса люкс. Онлайн-журнал TVNET+ связался с владельцем Dartz Motorz Леонардом Янкеловичем, чтобы поговорить об этой идее подробнее.
Янис Бушс - эксперт в области судебной психиатрии. Уже восьмой год его работа в Национальном центре психического здоровья в Риге - встречать насильников, убийц, жертв и "влезать" им в головы. Бушс - тот, кто устанавливает, вменяем ли совершивший преступление или нет. Он сам принимает как психиатр, а также в Рижском университете им. Страдиня обучает будущих психиатров.
Живущий в Латвии актер и музыкант Артур Смольянинов стал гостем подкаста "Бла Бла Бла", в котором рассказал об изучении латышского языка, лучшем городе в мире, а также о том, что должны делать страны, чтобы быть счастливыми.
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