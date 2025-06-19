Главное за 19 июня В Рижской думе создали коалицию, латвийские журналисты вернулись домой и Трамп отказал Путину

Рост процентных ставок, вызванный инфляцией, ушел в прошлое, и сейчас на европейском денежном рынке наблюдаются противоположные тенденции. Есть ли у латвийских заемщиков возможность получить более дешевые кредиты? TVNET Bizness спросил об этом у ведущих коммерческих банков.

Читайте также Деньги Брать в долг стало выгоднее и станет еще более выгодным

Совсем недавно в зарубежных СМИ появилась информация о том, что одна компания выступила со специальным предложением для папы римского Льва XIV - особым автомобилем специально для него. Это компания из Латвии - Dartz Motorz, которая специализируется на производстве бронетранспортеров класса люкс. Онлайн-журнал TVNET+ связался с владельцем Dartz Motorz Леонардом Янкеловичем, чтобы поговорить об этой идее подробнее.

Читайте также Авто Фото и видео ⟩ Как предприятие из Латвии создает лучшие в мире бронемашины класса люкс

Янис Бушс - эксперт в области судебной психиатрии. Уже восьмой год его работа в Национальном центре психического здоровья в Риге - встречать насильников, убийц, жертв и "влезать" им в головы. Бушс - тот, кто устанавливает, вменяем ли совершивший преступление или нет. Он сам принимает как психиатр, а также в Рижском университете им. Страдиня обучает будущих психиатров.

Читайте также Общество Самое большое зло, которое в своей работе переживал судебный психиатр Янис Бушс

Живущий в Латвии актер и музыкант Артур Смольянинов стал гостем подкаста "Бла Бла Бла", в котором рассказал об изучении латышского языка, лучшем городе в мире, а также о том, что должны делать страны, чтобы быть счастливыми.