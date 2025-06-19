Сейм утвердил принцип "долг следует за квартирой"

Согласно этому принципу новый владелец квартиры должен будет погасить задолженность по квартире за коммунальные услуги, расходы на управление домом, взносы в фонд накоплений, а также за законные права землепользования.

Долги на новых собственников квартир будут переходить за период не более трех лет до момента приобретения квартиры. За более ранние долги будет отвечать тот владелец квартиры, который не произвел соответствующих платежей.

Закон был изменен в целях защиты объединений собственников жилья, а также правовых интересов управляющих жилыми домами и поставщиков коммунальных услуг от действий собственников квартир, которые не расплачиваются за полученные услуги и не производят взносы на формирование накоплений дома.

Учитывая, что долги будут оплачивать новые владельцы, снизится в том числе риск прекращения оказания какой-либо услуги жилому дому из-за накопленной задолженности, говорится в аннотации к поправкам.

На практике до сих пор бывают случаи, когда долг одной квартиры негативно сказывается на своевременном подключении всего многоквартирного дома, например, к отоплению. Кроме того, в некоторых случаях квартиры продают, и вернуть долги за услуги становится еще сложнее, отмечают авторы поправок.

Принцип "долг следует за квартирой" планируется ввести с 1 января будущего года.