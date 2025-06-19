В Европе призвали Латвию не разжигать неприязнь к русским жителям

В ходе визита ECRI в Латвию представители русской общины поделились опасениями относительно положения русских школьников в школах, особенно в связи с войной России против Украины. Эти опасения были связаны прежде всего с постепенным отказом от обучения на русском языке в школах до 2025 года.

В этой связи в ECRI напомнили, что этот вопрос выходит за рамки полномочий ECRI. Из информации, полученной в ходе визита представителей ECRI в Латвию, следовало, что в последнее время активно менялись названия улиц и ликвидировались памятники, связанные с советскими временами. Такие действия вызвали дебаты и разногласия в обществе.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, ECRI, действующая под эгидой Совета Европы, опубликовала шестой доклад о Латвии. В докладе рассмотрен цикл с 2018 года по ноябрь 2024 года. Его главными темами являются эффективное равенство и доступ к правам, искоренение вербальных проявлений ненависти и мотивированного ненавистью насилия, интеграция и включение.

В докладе сделан анализ ситуации в Латвии, оценен прогресс страны и примеры хорошей практики на темы, включенные в доклад. Доклад содержит 17 рекомендаций, две из которых выделены как приоритетные для внедрения в течение следующих двух лет.

ECRI был создана в 1994 году и является уникальным экспертным органом, который борется с растущими проблемами расизма, ксенофобии, антисемитизма и нетерпимости, угрожающими правам человека и демократическим ценностям в Европе.

Комиссия регулярно подготавливает периодические доклады обо всех государствах-членах Совета Европы, и государство-участник обязано поддерживать регулярный диалог с комиссией.