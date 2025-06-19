Упорядочено обязательное лечение несовершеннолетних с зависимостями

Новый порядок предусматривает, что Детская клиническая университетская больница (BKUS) принимает и оценивает состояние несовершеннолетнего пациента, привлекая при необходимости суд и обеспечивая постоянную поддержку молодым людям с констатированными привычками чрезмерного употребления вредных веществ или с выявленной зависимостью.

В течение 72 часов с момента приема подростка в больницу консилиум врачей даст оценку рисков и при необходимости сможет принять решение об участии суда. Суд должен будет подтвердить решение консилиума врачей о необходимости обязательного лечения, если у пользователя вызывающих зависимость веществ будет констатирован высокий медицинский риск и другие способы лечения невозможны или неэффективны.

Если несовершеннолетний самовольно покинет лечебное учреждение, больница сообщит об этом в полицию, которая должна будет обеспечить доставку несовершеннолетнего обратно, устанавливают поправки к закону.

Этот порядок пока будет распространяться на BKUS, больницу Gintermuiza и детскую психоневрологическую больницу Ainaži, где до 30 июня 2027 года будет реализован пилотный проект.

Как указал омбудсмен и был сделан вывод на нескольких заседаниях комиссии, до сих пор на практике этот механизм принудительного лечения несовершеннолетних лиц не мог быть реализован, поэтому комиссия решила его изменить.

Председатель ответственной за законопроект комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Лайла Расима ранее отметила, что необходимо обеспечить полноценный механизм обязательного лечения, при этом защитив лучшие интересы самого молодого человека.

Изменения закона появились после того, как Сейм в ноябре прошлого года поручил Кабинету министров до марта этого года оценить эффективность и соответствие существующей в стране системы лечения и поддержки молодежи с зависимостями. Законопроект был разработан Министерством здравоохранения в межведомственной рабочей группе.