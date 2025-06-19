Издание отмечает, что НАТО сократила предстоящий саммит в Гааге до одной рабочей сессии, чтобы Трамп не уехал раньше времени, как это произошло недавно на саммите G7 в Канаде.

По официальной версии, Трамп покинул саммит G7, потому что "ему нужно было вернуться в Вашингтон, чтобы искать решение конфликта между Израилем и Ираном".

Однако люди, присутствовавшие на саммите, заверяют, что решение Трампа досрочно уехать было связано с его отношением к президенту Франции, который перед поездкой в Канаду совершил короткий визит в Гренландию, где выступил против планов Трампа взять остров под свой контроль. Также сообщается, что Трамп не был заинтересован во встрече с президентом Украины.

Напомним, что президент США решил досрочно покинуть саммит G7 в Канаде и вернуться на родину, проведя со своими коллегами по "Большой семерке" менее одного дня. Предполагалось, что Трамп во время саммита встретится с Зеленским, но эта встреча не состоялась.

После того, как Трамп покинул Канаду, он публично раскритиковал Макрона.

"Макрон, стремясь к публичности, ошибочно объявил, что я покинул саммит G7, чтобы работать над прекращением огня на Ближнем Востоке. Неправда! Он не имеет ни малейшего понятия, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это уж точно не имеет ничего общего с перемирием. Это нечто гораздо более важное. Не знаю, специально или нет, но Эмманюэль всегда все неправильно понимает", - написал Трамп на своей платформе Truth Social вскоре после саммита.