Силиня выдержала третий вотум доверия за короткий срок

Парламентское большинство в четверг, 19 июня, вновь отклонило требование оппозиционной партии "Латвия на первом месте" и отдельных депутатов оппозиции отправить в отставку премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство").
Таким образом, Силиня выдержала уже третий вотум доверия за сравнительно короткий период.
Против отставки главы правительства проголосовало 50 депутатов, "за" - 33 депутата.
Перед голосованием Силиня выступила с речью, в которой перечислила достижения своего правительства и обозначила цели, к которым предстоит стремиться.
Премьер отметила, что роль оппозиции заключается в критике, что со стороны может казаться простой задачей, тогда как работа правительства требует и смелости, и умения командно решать сложные вопросы.
Силиня подчеркнула, что с первого дня коалиция действует едино - как в правительстве, так и в Сейме, принимая важные и ответственные для страны решения. По словам премьера, Латвии сейчас нужна власть, способная мыслить стратегически и принимать решения, ориентированные на долгосрочное развитие страны, а не поддаваться краткосрочному популизму. Приоритеты ее кабинета четко обозначены: безопасность, экономическое развитие и поддержка семей для формирования образованного и здорового общества.
Депутат Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте") перед голосованием заявила, что данный запрос об отставке касается "тотального провала или срыва муниципальных выборов".
По мнению Лиепини, муниципальные выборы стали знаковым примером того, что происходит в Латвии практически со всеми делами, и характеризуются непрофессиональным управлением.
Она раскритиковала раздутость административного ресурса, в том числе и в сфере выборов, а также обвинила власть во лжи и введении общества в заблуждение.
Кроме того, депутат отметила, что госуправление "запуталось в секретности" и не способно справляться с кризисными ситуациями.
В свою очередь депутат Ингмар Лидака ("Объединенный список") заметил, что оппозиция добилась своего - премьер-министр наконец-то лично пришла на заседание Сейма. Он также выразил пожелание, чтобы и другие министры чаще приходили в парламент, чтобы лично отвечать на вопросы депутатов.
В запросе об отставке оппозиция указала, что в ходе подготовки муниципальных выборов 2025 года была допущена безответственная деятельность, поставившая под угрозу функционирование избирательной системы и вызвавшая риск для национальной безопасности и конституционного кризиса.
Депутаты подчеркнули, что в такой ситуации требуется не только юридическая, но и политическая, а также этическая ответственность.
В предыдущих запросах об отставке оппозиция стремилась отправить Силиню в отставку, считая, что ее правительство не в состоянии эффективно решать многие актуальные проблемы страны.
Депутаты тогда заявляли, что кабинет Силини страдает от нехватки идей и не может адекватно реагировать на экономические вызовы, включая инфляцию, рост цен на продукты и снижение уровня благосостояния населения.
Кроме того, критике подвергалась неэффективность правительства в вопросах сокращения бюрократии и управления крупными инфраструктурными проектами, такими как Rail Baltica и airBaltic. Оппозиция также указывала на растущий государственный долг, превышающий 20 миллиардов евро, что, по мнению депутатов, создает для страны реальную угрозу неплатежеспособности.
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