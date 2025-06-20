Силиня выдержала третий вотум доверия за короткий срок

По мнению Лиепини, муниципальные выборы стали знаковым примером того, что происходит в Латвии практически со всеми делами, и характеризуются непрофессиональным управлением.

Она раскритиковала раздутость административного ресурса, в том числе и в сфере выборов, а также обвинила власть во лжи и введении общества в заблуждение.

Кроме того, депутат отметила, что госуправление "запуталось в секретности" и не способно справляться с кризисными ситуациями.

В свою очередь депутат Ингмар Лидака ("Объединенный список") заметил, что оппозиция добилась своего - премьер-министр наконец-то лично пришла на заседание Сейма. Он также выразил пожелание, чтобы и другие министры чаще приходили в парламент, чтобы лично отвечать на вопросы депутатов.

В запросе об отставке оппозиция указала, что в ходе подготовки муниципальных выборов 2025 года была допущена безответственная деятельность, поставившая под угрозу функционирование избирательной системы и вызвавшая риск для национальной безопасности и конституционного кризиса.

Депутаты подчеркнули, что в такой ситуации требуется не только юридическая, но и политическая, а также этическая ответственность.

В предыдущих запросах об отставке оппозиция стремилась отправить Силиню в отставку, считая, что ее правительство не в состоянии эффективно решать многие актуальные проблемы страны.

Депутаты тогда заявляли, что кабинет Силини страдает от нехватки идей и не может адекватно реагировать на экономические вызовы, включая инфляцию, рост цен на продукты и снижение уровня благосостояния населения.

Кроме того, критике подвергалась неэффективность правительства в вопросах сокращения бюрократии и управления крупными инфраструктурными проектами, такими как Rail Baltica и airBaltic. Оппозиция также указывала на растущий государственный долг, превышающий 20 миллиардов евро, что, по мнению депутатов, создает для страны реальную угрозу неплатежеспособности.