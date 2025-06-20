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Сотрудники обеспокоены планом объединения психоневрологических больниц

Надпись "Министерство здравоохранения"

Коллектив сотрудников психоневрологической больницы "Гинтермуйжа" выразил опасения по поводу намерения Министерства здравоохранения (VM) объединить психоневрологические больницы, сообщили агентству LETA представители больницы.

Ранее сообщалось, что для достижения единого и эффективного управления психиатрической помощью VM планирует присоединить пять психоневрологических больниц к Национальному центру психического здоровья (NPVC). Это предусмотрено подготовленным министерством информационным докладом об изменении структуры управления государственными психиатрическими лечебными учреждениями.

Специалисты "Гинтермуйжи" считают, что подобная централизация учреждений проводится без достаточного анализа и общественного обсуждения.

Сотрудники больницы подчеркивают, что готовы к конструктивному и направленному на развитие диалогу и сотрудничеству для повышения доступности и качества психиатрических услуг в Латвии.

Главные опасения сотрудников связаны с недостаточным обоснованием и отсутствием данных, так как в отчете отсутствует качественный анализ ситуации, не используются реальные данные, не проанализированы возможные выгоды и риски.

Кроме того, сотрудникам неясны стратегии внедрения, сроки и детальные шаги реформы. В то же время, по мнению авторов письма, реформа основана на неподходящем зарубежном опыте, который нельзя применить к латвийским условиям.

Отмечается также риск того, что реформа снизит конкуренцию и приведет к оттоку квалифицированных специалистов в частный сектор, ухудшив доступность услуг в государственном секторе, поскольку у психиатров останется лишь один работодатель, и они лишатся выбора места работы в государственных психиатрических учреждениях.

Специалисты отмечают, что реформа запланирована в очень короткие сроки – до декабря текущего года. По их мнению, такая поспешность может привести к неудачной реализации, неэффективному использованию бюджетных средств и потере доверия общества. В долгосрочной перспективе это негативно скажется как на здоровье населения, так и на государственном бюджете, считают в "Гинтермуйже".

Представители отрасли призывают VM пересмотреть план реформы, обеспечить широкое общественное обсуждение и провести независимую экспертизу.

По мнению авторов письма, изменения должны проводиться постепенно, с учетом специфики Латвии и международно признанных принципов, на основе тщательно разработанного плана, подкрепленного доказательствами.

Сейчас услуги психического здоровья и наркологической помощи оказывают шесть государственных обществ: Национальный центр психического здоровья (NPVC), Даугавпилсская психоневрологическая больница в Латгальском и Земгальском регионах (филиал в Акнисте), Стренчская психоневрологическая больница в Видземском регионе, Пиеюрская больница в Курземском регионе, больница "Гинтермуйжа" в Земгальском регионе и Детская психоневрологическая больница "Айнажи" в Видземском регионе.

В докладе VM поясняется, что цель реорганизации - создание единой и устойчивой системы психического здоровья, которая обеспечит качественные, доступные и своевременные услуги по всей стране, повысит административную эффективность и прозрачность.

Планируемые изменения охватывают вопросы качества и доступности здравоохранения, управления, оптимизации расходов и развития персонала.

Отмечается, что реорганизация обеспечит единые стандарты лечения и клинические рекомендации, единую систему управления данными пациентов, а также равный доступ к услугам во всех регионах.

Также реформа улучшит доступность услуг, расширив амбулаторную помощь, особенно для детей и пациентов с зависимостями.

Предусмотрены решения в области телемедицины для устранения географических барьеров, а также создание мультидисциплинарных команд для комплексного подхода в лечении пациентов.

Кроме того, реформа предусматривает единую систему оплаты труда и мотивации для повышения мобильности и удержания кадров. Для сотрудников планируются программы обучения и профессионального развития в сотрудничестве с вузами, включая возможность ротаций между учреждениями для снижения профессионального выгорания и обмена опытом.

Министерство обещает значительные улучшения и в административной сфере.

Централизованное управление упростит принятие решений и повысит качество управления, а единая ИТ-инфраструктура (система Tvaiks) обеспечит безопасность и эффективность данных.

Единый механизм закупок снизит расходы, повысит качество и уменьшит бюрократическую нагрузку в госсекторе.

Согласно графику, информационный доклад планируется рассмотреть в июне или июле. Затем будет создана рабочая группа по управлению изменениями государственных психоневрологических больниц, в состав которой войдут представители каждой реорганизуемой больницы, VM и Национальной службы здравоохранения.

Разработка проекта распоряжения Кабинета министров и оценка имущества объединяемых больниц может проходить с июля по сентябрь этого года.

Распоряжение о реорганизации планируется рассмотреть в правительстве в сентябре, а с октября по декабрь пройдут собрания участников реорганизуемых больниц, утверждение договоров о реорганизации, выявление кредиторов и другие юридические процедуры.

Завершение реорганизации и регистрация изменений в Регистре предприятий прогнозируется в декабре этого года.

Детальные расчеты и данные будут представлены после утверждения Кабинетом министров информационного доклада и выбранного направления реорганизации.

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