Сотрудники обеспокоены планом объединения психоневрологических больниц

Также реформа улучшит доступность услуг, расширив амбулаторную помощь, особенно для детей и пациентов с зависимостями.

Предусмотрены решения в области телемедицины для устранения географических барьеров, а также создание мультидисциплинарных команд для комплексного подхода в лечении пациентов.

Кроме того, реформа предусматривает единую систему оплаты труда и мотивации для повышения мобильности и удержания кадров. Для сотрудников планируются программы обучения и профессионального развития в сотрудничестве с вузами, включая возможность ротаций между учреждениями для снижения профессионального выгорания и обмена опытом.

Министерство обещает значительные улучшения и в административной сфере.

Централизованное управление упростит принятие решений и повысит качество управления, а единая ИТ-инфраструктура (система Tvaiks) обеспечит безопасность и эффективность данных.

Единый механизм закупок снизит расходы, повысит качество и уменьшит бюрократическую нагрузку в госсекторе.

Согласно графику, информационный доклад планируется рассмотреть в июне или июле. Затем будет создана рабочая группа по управлению изменениями государственных психоневрологических больниц, в состав которой войдут представители каждой реорганизуемой больницы, VM и Национальной службы здравоохранения.

Разработка проекта распоряжения Кабинета министров и оценка имущества объединяемых больниц может проходить с июля по сентябрь этого года.

Распоряжение о реорганизации планируется рассмотреть в правительстве в сентябре, а с октября по декабрь пройдут собрания участников реорганизуемых больниц, утверждение договоров о реорганизации, выявление кредиторов и другие юридические процедуры.

Завершение реорганизации и регистрация изменений в Регистре предприятий прогнозируется в декабре этого года.

Детальные расчеты и данные будут представлены после утверждения Кабинетом министров информационного доклада и выбранного направления реорганизации.